Soziales Engagement Auf den Einsatz dieser zwei Zugerinnen können Bedürftige zählen Irene Uhlmann und Dunja Egli versorgen Menschen am Existenzlimit in Luzern und Zug mit Essen und Warenspenden. Dank Facebook und persönlicher Vernetzung können die beiden Zugerinnen ihr Engagement ausbauen.

Andreas Faessler 08.02.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Täglich versammelt sich am selben Punkt auf den Luzerner Bahnhofplatz eine Gruppe Obdachloser, Randständiger und anderer bedürftiger Menschen, die am Existenzminimum oder darunter leben – manchmal bis zu 25, jetzt im Winter und während des Lockdowns sind's etwas weniger. Auch vor Ort: Irene Uhlmann und Dunja Egli, denn wegen ihnen sind alle da.

Die beiden Frauen bringen den Bedürftigen Essen vorbei oder – wenn vorhanden – etwas, das sie für den Alltag brauchen können, darunter etwa Schutzmasken. Angefangen haben die beiden Zugerinnen mit ihrer Aktion zu Beginn der Coronapandemie im März 2020. Irene Uhlmann rekapituliert:

«Es hiess ja, dass man vor allem die betagten Menschen schützen soll. Dann fragte sich Dunja, was aber mit den Obdachlosen und Randständigen jetzt geschieht, wenn wegen des Lockdowns die Pendler weitgehend wegfallen und die Leute aufgrund der Empfehlung bargeldlosen Zahlens kaum mehr Kleingeld auf sich tragen.»

Dunja Egli (blaue Jacke) verteilt mit Unterstützung von Rebekka Mächler (recht von ihr) Essen an Bedürftige beim Luzerner Bahnhof.

Bild: Matthias Jurt (5. Februar 2021)

Aus diesem sozialen Gedanken heraus hatten die beiden schliesslich die Idee, in ihrer Freizeit Warenspenden für die Bedürftigen in Luzern und Zug einzusammeln. Nach einem Aufruf via Radio Pilatus haben sie nach Gebern gesucht – und sind so auf ihre Lebensmittel-Hauptsponsorin gestossen, Emma's Bäckerei in Emmenbrücke.

Regelmässig können sie dort für die Bedürftigen alles abholen, was am Ende des Tages übrig ist und nicht mehr verkauft werden kann. «Da fällt jeweils einiges an», sagt Irene Uhlmann. Soviel, dass nach der Vergabe meist ein Stock übrig bleibt. Diesen geben sie einer Freundin mit, welche ihn nach Zug bringt und dort Familien abgibt, die am Existenzminimum leben müssen.

Grosse Dankbarkeit

Irene Uhlmann. Bild: PD

Um ihre regelmässigen Aktionen bekannt zu machen, haben die beiden Frauen im Oktober 2020 die Facebookgruppe «Hilfe für Luzerner & Zuger Randständige & Obdachlose» gegründet, wie das «zentralplus» in einem Artikel dazu schreibt. Und bald haben sich Leute gefunden, welche den beiden bei ihrer Mission zur Hand gehen und auch regelmässig einspringen, um sie zu entlasten, denn Irene Uhlmann und Dunja Egli sind Vollzeit berufstätig. Irene Uhlmann sagt:

«Es ist bemerkenswert, wie dank-erfüllt die Menschen sind –

dies jeden Tag von Neuem.»

Ihr Engagement werde von diesen hochgeschätzt. Dabei will sie auch dem gängigen Vorurteil, dass Obdachlose und Randständige doch eher auf Geld, Zigaretten oder Alkohol aus seien, den Wind aus den Segeln nehmen. «Noch nie sind wir von ihnen darum angebettelt worden.»

In Zug weniger offensichtlich

In Luzern sind Bedürftige sichtbarer als in Zug, weiss Irene Uhlmann. «Man mag den Eindruck haben, dass es in einem so reichen Kanton wie Zug etwas wie Armut gar nicht geben kann.» Was aber ein Irrtum ist:

«Es gibt sie sehr wohl, nur ist sie in Zug nicht so offensichtlich, und man erreicht Betroffene nicht so leicht wie in Luzern. Möglicherweise ist die Hemmschwelle oder die persönliche Scham, Hilfe anzunehmen, im Kanton Zug ausgeprägter.»

Dunja Egli. Bild: Matthias Jurt

Um den Draht zu den Zugerinnen und Zugern, die am sozialen Rand leben müssen, besser zu finden, hat Rosa Kolm, Betreiberin der stark frequentierten Facebookgruppe «Zuger helfen Zugern», für die zwei Luzernerinnen die Untergruppe «Zuger helfen Obdachlosen» eröffnet.

Rosa Kolm steuert dabei die administrativen Abläufe, wie «zentralplus» dazu schreibt. So müssen sich Dunja Egli und Irene Uhlmann nicht um die Moderation ihrer neuen Zuger Facebookgruppe kümmern, die mittlerweile rund 260 Mitglieder zählt.

Im Sommer 2020 haben sie den Getränkehandel Bösch in Baar für ihr Anliegen gewinnen können, nachdem sie dort angeklopft hatten. «Der Geschäftsführer hat sich sofort bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbeiten», sagt Irene Uhlmann. «Er überlässt uns Getränke, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft, für einen Bruchteil der Kosten.» Darüber freuten sich die Bedürftigen jeweils besonders, wo sie sich so etwas sonst kaum leisten könnten.

Kochen eigens für die Bedürftigen

Die Corona-Lockdowns machen die Situation der Bedürftigen schwieriger. Irene Uhlmann:

«Der Betrieb der Gassenküchen fällt weg oder ist stark reduziert. Einige soziale Einrichtungen, wo die Betroffenen einen Aufenthaltsort finden, sind geschlossen.»

So hat sich im Zuge dessen das Engagement der beiden Frauen und ihren Helferinnen und Helfern ausgeweitet. Sie haben dank der Facebookgruppen und der persönlichen Vernetzung hilfsbereite Menschen gefunden, die für die Bedürftigen beispielsweise einfache, aber vollwertige und schmackhafte Menus kochen, die man ihnen praktisch auf die Hand mitgeben kann.

Dann wiederum hat sich jemand bereit erklärt, einen ganzen Stapel Pizzen zur Vergabe vorzubereiten. Und vergangene Weihnachten konnten für rund 60 Randständige Weihnachtssäckchen mit Essen und Brauchbarem für den Alltag zusammengestellt und verteilt werden.



«Wir hoffen jetzt, dass es noch mehr Geschäfte gibt, die gewillt wären, Ausschussware oder allgemeine Warenspenden für uns bereitzustellen»,

sagt Irene Uhlmann. Aus Erfahrung weiss sie, dass viele Firmen dafür durchaus offen sind. Nicht zuletzt kommt – zumindest bei Essensspenden – der Aspekt des Foodwaste dazu. «Wenn das Essen Bedürftigen zugutekommt, anstatt dass es weggeworfen wird, dann ist das nichts anderes als eine schöne Win-win-Situation.»