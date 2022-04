Stadt Luzern Quartierverein verlangt mehr Infos zur Zukunft des Dreilindenparks

In einem offenen Brief fordert der Quartierverein Wesemlin-Dreilinden den Stadtrat dazu auf, klarer zu kommunizieren. Baudirektorin Manuela Jost will Anfang Mai über die Eckpunkte des umstrittenen Skulpturenparkes informieren.