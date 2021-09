Spatenstich für Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner in Cham

Bauprojekt Spatenstich für das Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner und eine grüne Zukunft in Hagendorn Das Erweiterungsprojekt der G. Baumgartner AG geht bald los und könnte 300 neue Arbeitsplätze sichern. Andererseits werde das Projekt auch Steuereinnahmen für die Gemeinde Cham generieren. Kantonsratspräsidentin Esther Haas freut dies. 06.09.2021, 05.00 Uhr

Stefan Baumgartner, exekutiver Verwaltungsratspräsident der G. Baumgartner AG, beim Spatenstich in Hagendorn. Bild: Matthias Jurt (Cham, 03. September 2021)

Mit einem kleinen, öffentlichen Fest wurde der Spatenstich für das Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner, einem Erweiterungsprojekt der Produktionshalle der Fensterfabrik G. Baumgartner AG in Hagendorn am Freitag begangen. Unter den Gästen und Rednern befanden sich unter anderem Kantonsratspräsidentin Esther Haas, die drei Regierungsräte Beat Villiger, Stephan Schleiss und Florian Weber sowie Alfred und Christoph Müller, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Alfred Müller AG, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Stefan Baumgartner, exekutiver Verwaltungsratspräsident der G. Baumgartner AG, bedankte sich beim Gemeindepräsidenten, dem Bauchef und dem Gemeinderat für die konstruktive Zusammenarbeit im Entwicklungsprozess des Projekts.

Kanton Zug als Finanzdienstleister und Produktionsstandort

Haas erinnerte daran, dass die Firma G. Baumgartner dank dem Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner einerseits 300 Arbeitsplätze sichern kann, andererseits für die Gemeinde auch Steuereinnahmen generieren werde. Zudem sei die «Grüne Fabrik» G. Baumgartner AG, die einige Beiträge zur Reduktion des CO2-Ausstosses leistet, auch ein Label, das schweizweit strahlen solle. Es sei wichtig, dass der Kanton Zug nicht nur als Finanzdienstleister, sondern auch als Produktionsstandort wahrgenommen werde.

Grün sind gemäss Baumgartner jedoch nicht einzig die Produkte, sondern auch die Produktion. «Fotovoltaikanlagen auf dem Dach und an den Wänden sowie die sinnvolle Verwertung von Holzabfällen sorgen dafür, dass wir schon bald energieautark sind.»

Nur wenn alle einen Teil leisten, würde es gelingen, die gesteckten Mindest-Ziele im Umweltbereich zu erreichen: «Eine grüne Fabrik genügt nicht. Wir brauchen eine grüne Wirtschaft», appellierte Esther Haas an die Zuhörer. In diesem Sinne sei der Spatenstich auch eine Etappe in eine positive Zukunft.

«Forderung nach Stärkung der Artenvielfalt»

«Von den ersten Plänen des Wettbewerbes 2001 bis heute – war die Ökologie eine der Säulen dieses Projektes», betonte Landschaftsarchitektin Blanche Keeris. In der ersten Erweiterung sei es in der Umgebungsgestaltung darum gegangen, gängige Materialien und Praktiken zu hinterfragen und an deren Stelle das Vorhandene zu stärken und möglichst vor Ort vorhandene Ressourcen zu verwenden.

Nun rücke die Forderung nach Stärkung der Artenvielfalt in den Vordergrund auf der gesamten Arealfläche und darüber hinaus. «War die Fabrik bis anhin in die sie umgebende intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen eingebettet, wird die zukünftige Fabrik in einer radikal renaturierten Landschaft aus Magerwiesen, sumpfigen Mulden, Weidengebüschen und Eichen und dem neu offen geführten Wuhrgraben stehen.»

Übergabe rechtzeitig zum 200-Jahr-Jubiläum

Nachhaltigkeit stehe auch im Vordergrund, was die Realisierung des Projekts betreffe, sagt Beat Stocker, Leiter Entwicklung und Realisierung der Alfred Müller AG. Schon der erste Bau der G. Baumgartner AG an der Flurstrasse in Hagendorn wurde von der Alfred Müller AG erstellt. Und auch die Erweiterung vom Jahr 2004 verwirklichte ebenfalls die Alfred Müller AG. «Wenn alles gut gehe, werde der Bau 2025, rechtzeitig zum 200-Jahr-Jubiläum der Firma G. Baumgartner AG, übergeben», so Stocker weiter. (tn)