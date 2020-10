Spatenstich in der Idylle Menzingens Die Hilfsgemeinschaft Menzingen baut 43 Wohnungen in der Berggemeinde. Am Dienstag, 20. Oktober, ist der Startschuss gefallen. Vanessa Varisco 20.10.2020, 18.40 Uhr

Spatenstich für ein Grossprojekt: Wo jetzt noch ein unbebautes Feld zu sehen ist, sollen demnächst 43 Wohnungen entstehen. Die Hilfsgemeinschaft Menzingen baut auf dem leeren Gebiet für rund 28,5 Millionen Franken vier Wohngebäude. Die Hilfsgemeinschaft ist Aktionärin der Luegeten AG und somit Mitträgerin des «Luegeten, Zentrum für Pflege und Betreuung» und des Weiteren Eigentümerin der Alterswohnungen Luegeten.

So könnten die Bauten in Menzingen aussehen. Visualisierung: Dunedin Arts

Mit dem Spatenstich am Dienstag, 20. Oktober, ist der Startschuss gefallen. «Wir freuen uns sehr, dass wir nun an diesem Punkt des Projekts sind, wo es konkret Formen annimmt», sagte Paul Hegglin, Planungs- und Baukommissionspräsident der Hilfsgemeinschaft. Im Verlaufe der Entwicklung habe es nämlich immer wieder Hindernisse – vor allem auch behördlicher Art – zu überwinden gegeben. «Was aber immer gut klappte, war die Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Amrein Herzig», so Hegglin weiter. Er erinnere sich gut, dass er durchs Telefon einen Ausruf der Freude gehört habe, als er dem Architektenbüro mitteilte, sie hätten sich gegen die anderen fünf Konkurrenten im Wettbewerb durchgesetzt.

140 Interessenten für die Eigentumswohnungen

Von den 43 zu erstellenden Wohnungen sollen insgesamt 12 Eigentums- und 31 Mietwohnungen werden. Die Wohnungen variieren in ihrer Grösse: Mieteinheiten werden gemäss Angaben als 1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen gebaut, Eigentumswohnungen sind 3,5 bis 5,5 Zimmer gross. Wie Paul Hegglin erklärt, seien die 12 Wohnungen zum Verkauf ausgeschrieben worden, um die Finanzierung des Projekts zu sichern. «Und auf diese 12 Wohnungen gibt es einen regen Ansturm», weiss er. Insgesamt 140 Interessenten hätten sich gemeldet. Demnächst wird der Vorstand darüber entscheiden, wer den Zuschlag bekommt.

Die Überbauung wird denn auch an einem Ort realisiert, wo man Menzingen sieht, wie man es sich vorstellt, wenn man es vom Hörensagen kennt. Sanfte, grüne Hügellandschaft und Bauernhöfe sind in nächster Umgebung. «Es wird wohl das letzte grosse Bauprojekt sein, welches die Hilfsgemeinschaft in Angriff nimmt», erklärt der Präsident der Hilfsgemeinschaft Konrad Hegglin. Denn man verfüge über keine weiteren grossen Landparzellen.