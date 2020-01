Spätester Saisonstart am Raten seit zirka

15 Jahren Seit Sonntag ist der Skilift Raten in Betrieb – auch die Langlaufloipe Gottschalkenberg wurde gespurt. Fabian Gubser 21.01.2020, 17.43 Uhr

Dank schönem und kaltem Wetter: In den ersten Tagen der neuen Saison herrschte auf dem Raten reger Betrieb. Bild: PD / Peter Bumbacher

Viel Schnee liegt nicht auf dem Raten – am Montag waren es knapp 20 Zentimeter. «Das reicht gerade noch, solange es weiterhin kalt bleibt», sagt Jürg Rogenmoser, Präsident der Skilift Raten AG. Deswegen habe auch nicht der schwere Pistenbully, sondern ein leichter Quad, also eine Art Töff mit vier Rädern, mit einer nachgezogenen Rolle die Piste präpariert.

Seit letzten Sonntag ist der Skilift wieder in Betrieb – werktags nur nachmittags. Bis auf die Schlittelstrasse Raten-Zieger­hüttli sind alle Anlagen geöffnet. Obwohl man nur per Website und Facebook informierte, sei man vom Andrang «fast überrannt» worden, freut sich Rogenmoser. Der dazugehörige Kiosk war schon zwischen Weihnachten und Neujahr in Betrieb. Dies vor allem, um das gut besuchte Restaurant Raten zu entlasten. «Dies hilft uns als Ausgleich natürlich nur beschränkt», sagt Rogenmoser. Natürlich hätte er den Skilift liebend gerne eher geöffnet – doch das Wetter liess dies nicht zu.

In den letzten 15 Jahren sei der Betrieb jeweils früher gestartet – letzte Saison beispielsweise am 2. Januar. Darauf sei der Skilift durchgehend bis März offen gewesen. Vor zwei Jahren habe man schon im Dezember geöffnet, so Rogenmoser.

Die Langläufer Karl Beeler (links) aus Rothenthurm und Emil Baumann aus Bennau, beim Langlaufen hinter dem Restaurant Gottschalkenberg. Bild: Patrick Huerlimann (Raten, 21. Januar 2020)

Die Langlaufloipe ist abends beleuchtet

Ebenfalls seit Sonntag in Betrieb ist die Langlaufloipe Gottschalkenberg – ebenfalls zum ersten Mal in diesem Winter. Die drei Kilometer lange Loipe beginnt beim Restaurant Raten. Schweinwerfer beleuchten sie werktags von 17 bis 21 Uhr. Im Gegensatz zu den anderen Loipen seines Vereins sei diese kostenlos benutzbar, sagt Matthias Marty, Vorstandsmitglied des Vereins Finnenloipe Rothenthurm, der die Anlage unterhält. Die Loipe auf dem Gottschalkenberg werde übrigens nur dann betrieben, wenn es für die restlichen Anlagen in Rothenthurm zu wenig Schnee habe.

Die restlichen Skilifte des Kantons stehen noch still. In Unterägeri ist jedoch das Bistro Nollenstübli jeweils an schönen Wochentagen und am Wochenende geöffnet.

Aktuelle Informationen zum Betrieb: www.skilift-raten.ch und www.finnenloipe.ch.