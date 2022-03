Verteidigung «Unabsehbare Kriegswirren»: Die Schweiz müsse einen Beitrag leisten an Europas Sicherheit, finden auch andere Politiker

Mitte-Präsident Gerhard Pfister schlug vor, Schweizer F-35-Kampfjets sollten Europas Luftraum mitüberwachen. In Sicherheitskreisen und bei Politikern in der Mitte kommt das gut an. Nicht aber bei den Polparteien.