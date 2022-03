Spektakuläres Vorhaben Rotkreuzer Wasserversorgerin plant eine Leitung durch den Zugersee Die Wassergenossenschaft will weniger abhängig von der Reuss sein. Die Arbeiten für die geplante, über drei Kilometer lange Verbindung nach Oberwil könnten bereits dieses Jahr beginnen. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Bis zu 11’000 Personen in Rotkreuz und Umgebung könnten im Fall einer erheblichen Verschmutzung der Reuss ohne sauberes Wasser sein. Denn 90 Prozent des Trinkwassers in diesem Gebiet stammt aus den Grundwasserbrunnen in Berchtwil und im Reussschachen und somit aus dem Grundwasservorkommen in der Reussebene.

Dieser Abhängigkeit will die Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung (WGR) entgegentreten. Dies in Form einer 3,65 Kilometer langen Leitung durch den Zugersee von Risch nach Oberwil. Im Notfall könnte man so Wasser von der gegenüberliegenden Seeseite beziehen.

Baustart möglicherweise noch 2022

Den Rahmenkredit in der Höhe von 4,6 Millionen Franken haben die Genossenschafterinnen und Genossenschafter bereits im vergangenen Jahr gutgeheissen. Kürzlich wurden sie im Rahmen der Generalversammlung über den Stand der Dinge informiert.

Wie der WGR-Präsident Urs Holzgang gegenüber unserer Zeitung sagt, sei das Projekt auf gutem Weg. Derzeit liefen weitere Gespräche mit Amtsstellen sowie Firmen, die das spektakuläre Leitungsverlegen umsetzen könnten. Läuft alles nach Plan, erfolge der Baustart noch in diesem Jahr.

Urs Holzgang ist bewusst, dass es Verzögerungen geben könnte. Der See ist wie der Wald ein öffentliches Gut von besonderem emotionalem Wert. Einsprachen gegen das nötige Baugesuch wären wahrscheinlich, gleichwohl man die Leitung kaum sehen würde. Sie läge auf dem Seegrund in bis zu 110 Metern Tiefe.

Der Kanton soll sich beteiligen

Kommt dazu, dass zahlreiche Ämter ihren Segen dazu geben müssen. Das stellt laut Urs Holzgang kein Hindernis dar. Der WGR-Präsident macht deutlich:

Urs Holzgang, Präsident Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung. Bild: PD

«Der Kanton ist interessiert an der Sicherstellung der Wasserversorgung auf seinem Gebiet. Das ist eigentlich seine Aufgabe.»

Deshalb strebe die Genossenschaft eine Kostenbeteiligung von Seiten des Kantons an.

Interesse an der Seeleitung zeigt auch die WWZ AG. Das Unternehmen hat die Hoheit über die Wasserversorgung in den Gemeinden Cham, Hünenberg und Zug. Ihm gehört auch das Grundwasserpumpwerk in Oberwil, aus dem die WGR im Bedarfsfall Wasser beziehen würde. Im Gegenzug könne die WWZ im Fall von Wasserknappheit auf ihrem Versorgungsgebiet von Wasserlieferungen aus Risch profitieren, sagt Urs Holzgang. Ein Vertrag darüber sei bereits abgeschossen worden.

Zu Spitzenzeiten würde die Wassermenge nicht reichen

Die geplante Seeleitung würde eine Kapazität von mindestens 4600 Kubikmeter pro Tag für den Bezug in Rotkreuz und Umgebung vorsehen. Damit wäre laut Urs Holzgang der Regelbedarf im Versorgungsgebiet gedeckt. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Im Hitzesommer 2018 betrug der Verbrauch tagsüber im Durchschnitt rund 3000 Kubikmeter. An einem Spitzentag wurde jedoch ein Verbrauch von fast 6700 Kubikmetern gemessen.

Zu einem späteren Zeitpunkt sei gemäss dem WGR-Präsidenten ein Ausbau der Kapazitäten bis auf eine maximale Menge 11’400 Kubikmeter pro Tag denkbar.

Letztes Jahr hat die WWZ ausgeholfen

Schon jetzt verfügt die WGR über eine Notleitung: Sie kann Wasser von der WWZ über das Bösch in Hünenberg beziehen. Das war 2005 und 2021 nötig, als das Pumpwerk Berchtwil von der Reuss überflutet wurde. Diese Möglichkeit würde nach dem Bau der Seeleitung weiterbestehen, sagt Genossenschaftspräsident Urs Holzgang.

Allerdings betrachte man die Wasserversorgung auf diesem Weg über einen längeren Zeitraum nicht als ausreichend. Deshalb setze man auf eine zusätzliche Absicherung: die Wasserleitung im Wasser des Zugersees.

