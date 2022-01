Spendable Greth zieht durch die Gassen Den Höhepunkt jedes Güdelmontags bildet der Tanz von Greth Schell und ihren Lölis durch die Altstadt. Auch dieses Jahr wieder folgten den acht getupften, historischen Figuren viele kleine Fans. Cornelia Bisch 05.01.2022, 19.04 Uhr

Mit ihren Taschen voller feiner Leckereien sind Greth Schell und die Lölis beim jungen Publikum heiss begehrt. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. März 2019))

Zurück im heimatlichen Casino – man war in den letzten beiden Jahren wegen der Renovationsarbeiten auf den Balkon des Hotels Ochsen ausgewichen –, zeigte sich die Zunft der Schreiner, Drechsler und Küfer der Stadt Zug am Güdelmontag gemeinsam mit Greth Schell und ihren sieben tanzenden Lölis in unverminderter Spendier- und Feierlaune.