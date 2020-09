Reportage Spezialkamera entlarvt im Kanton Zug die Güselsünder – wo Plastik im Grüngut landet und wo nicht Der Abfallverband Zeba sucht mit einer Spezialkamera nach Unverbesserlichen, die ihren Güsel im Grüngut entsorgen. Erkenntnis nach einem halben Jahr Pilotversuch: Durch den Kanton Zug zieht sich ein Stadt-Land-Graben. Kilian Küttel 28.09.2020, 17.00 Uhr

Die neuen Grünabfuhr-Güselwagen erkennen, ob sich Plastikabfall im Grüngut befindet. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 18. September 2020)

«Was man findet? Vieles.» Einhändig schlägt Reto Hürlimann das Steuer mal nach rechts, mal nach links ein, während sein VW die geschwungene Schneitstrasse zum «Grund» in Oberägeri hochklettert. Vor einem Bauernhof parkiert der Inhaber eines Transportunternehmens mit 18 Mitarbeitern sein Familienauto, dessen Cockpit in Sachen Ausstattung und Komfort mit einem Wohnmobil mithalten kann. Oder mit einem Kreuzfahrtschiff. Nicht aber mit der technischen Finesse jenes Gefährts, das an diesem Freitagnachmittag Mitte September ebenfalls vor dem Hof steht. Dabei sieht das mattgrün und weiss lackierte Fahrzeug aus, wie ein hundsgewöhnlicher Güselwagen mit 22,5 Kubikmeter Ladevolumen und 10,5 Tonnen Nutzlast eben aussieht: raffiniert und durchgestylt wie ein altes Faxgerät.

Doch am hinteren Ende des Heckladers verbirgt sich die angesprochene technische Schikane; dort, wo die 800 Liter Containerladung hinwandern, wenn Hürlimanns Leute ihre Touren in Steinhausen, Baar, Menzingen, Neuheim, Walchwil, Unter- und Oberägeri fahren. Versteckt hinter schwarzen Gummibahnen, geschützt in einer Chromstahlbox, sitzt an der Decke des Aufbaus eine Spezialkamera, die einem einzigen Zweck dient: Sie durchleuchtet das Grüngut nach Zeug, das dort nicht hingehört.

Scanner ermittelt Güsel anhand der Reflexion

Und das ist, um es nochmals mit Reto Hürlimann zu sagen, «einiges»: Joghurtbecher, Chipsverpackungen, PET-Flaschen. Hausabfälle meist, die unbemerkt in den Böden landen, wenn sie der Filter in der Kompostieranlage nicht erwischt. In einer Medienmitteilung bezieht sich der Zuger Abfallverband Zeba auf Schätzungen des Bundesamts für Umwelt: Jährlich sollen landesweit 800 Tonnen Plastik über den Kompost in den Boden gelangen.

Die Zeba ist laut Eigenangaben der erste Verband, der sich den Scanner angeschafft hat. So hofft der Abfallverband, die sogenannten Fremdstoffe langfristig aus dem Grüngut zu verbannen. Das Problem ist seit Jahren bekannt, wie Hürlimann erklärt:

«Als wir 1995 mit den Grüngutsammlungen angefangen haben, stellten wir das schon fest. Seither bewegt es sich auf konstant hohem Niveau.»

Währenddessen hängen seine Mitarbeiter zwei grüne Container in eine Vorrichtung ein, die dazu dient, die Behälter in den Hecklader zu kippen. Daraufhin scannt die Kamera das Material, eine Software ermittelt anhand der reflektierten Lichtstrahlen, ob sich «Fremdstoffe» im Grüngut befinden.

Die Idee ist simpel: Laub, Gras oder Erde strahlen anders ab als ein schwarzer Güselsack, eine Bierdose oder eine Guetzliverpackung. Was auffällt, wird gemeldet. Nachdem die Daten an einen Server übermittelt sind, erscheint die Auswertung auf einer GPS-Karte, die Hürlimann auf seinem Laptop gleich einsehen kann wie der Fahrer des Kehrichtwagens. Grüne Punkte scheinen auf, wo alles in Ordnung war; rote Punkte, wo die Abfallsünder wohnen.

Blick ins Cockpit des Güselwagens. Bild: PD

Bislang allerdings nur auf der Sammelroute rund um Oberägeri, Baar oder Steinhausen, wo der Scanner im Rahmen eines Zeba-Pilotversuchs im Einsatz ist.

Erkenntnis nach einem halben Jahr: Bei 1,5 Prozent aller Sammlungen finden die Güselmänner «Fremdstoffe»; «Fehlwürfe», wie sie Hürlimann nennt. Von Sündern spricht der 40-Jährige im Übrigen nicht gerne, er wolle niemandem bösen Willen unterstellen:

«Klar, es gibt solche, die sich die zwei Franken für einen Gebührensack sparen wollen. Aber die Leute müssen die Plastik nicht immer mit Absicht ins Grüngut werfen.»

Möglicherweise würden Expats die Regeln in der Schweiz noch nicht kennen. Oder: «Es passiert einfach aus Versehen.»

Ob Vorsatz oder nicht: Finden die Sammler zwei Mal Abfall, markieren sie den Container, nehmen das Grüngut nicht mit. Zum weiteren Vorgehen schreibt Zeba-Chefin Heidi Oswald auf Anfrage: «Der Besitzer kann die Fremdstoffe selber entfernen oder den Container gegen Verrechnung von der Kehrichtsammlung abholen lassen.»

Zeba will auch restliches Gebiet durchleuchten

Nach einem halben Jahr haben die Sammler erkannt: Was die Disziplin angeht, zieht sich ein Stadt-Land-Graben durch den Kanton Zug. Die meisten Fremdstoffe registrierte die Software im urbanen Raum wie etwa in Baar, praktisch keine in ländlichen Gebieten wie dem Ägerital. Genauere Angaben könne Zeba momentan keine machen. Gemäss Oswald wird der Scanner bald auch im Rest des Verbandsgebiets eingesetzt, um «eine Übersicht über die Hotspots zu bekommen».

Was aber bedeutet das auf lange Sicht? Im äussersten Fall könnte man laut Heidi Oswald Bussen aussprechen, das «Detektionssystem» solle aber vielmehr «als positives Instrument dargestellt werden». Praktiker Hürlimann lässt dann auch Begriffe wie «Sensibilisierung» fallen und spricht davon, «aufmerksam» machen zu wollen.

Das käme nicht nur der Umwelt zugute. Der Scanner hat die Zeba 670'00 Franken gekostet. Bei einer Reduktion der Fremdstoffe um 1,5 Prozent rechnet Zeba vor, sie könne jährlich 420'00 Franken sparen. Deshalb Hürlimanns Ziel: «0 Prozent Fehlwürfe.»