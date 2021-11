Spiel und Bewegung Cham veröffentlicht neue Broschüre: Aktive Erholung und gemeinsames Spielen für alle Die Einwohnergemeinde Cham verfügt über zahlreiche Spiel- und Bewegungsplätze für ganz unterschiedliche Bedürfnisse. In einer neu erschienenen Broschüre werden diese vorgestellt. 09.11.2021, 14.59 Uhr

«Spielen, Bewegen und Erleben in der Einwohnergemeinde Cham» lautet der Titel der neu erschienenen Broschüre, die laut Mitteilung der Gemeinde vom Ressort Gartenbau/Friedenhof in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Verkehr und Sicherheit sowie Soziales und Gesundheit herausgegeben wurde. Ziel der Broschüre ist es, Orte bekannt zu machen, wo Jung und Alt sich unbeschwert treffen und gemeinsam Spiel- und Bewegungslust ausleben können. «Spielen beschwingt, befreit, bringt uns in andere Welten, sorgt für Optimismus, förderte Kontakte − generationenübergreifend», schreiben Christine Blätter-Müller und Drin Alaj als Mitglieder des Gemeinderates im Vorwort.