Spitex übernimmt den Lieferdienst für Frischmahlzeiten in der Gemeinde Risch

(haz) Spitex Kanton Zug bietet an 365 Tagen im Jahr – also auch an Sonn- und Feiertagen – einen Frischmahlzeitendienst an. Dieser richtet sich an Personen, die aufgrund einer altersbedingten Einschränkung, einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber für sich kochen können: Bei Fragen wenden Sie sich an: Spitex Kanton Zug, Frischmahlzeitendienst, Neuhofstrasse 21, 6340 Baar, Telefon 041 729 29 03, fmz@spitexzug.ch, www.spitexzug.ch.