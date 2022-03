Leserbrief - Spontane Hilfsbereitschaft

Eishockey Disziplin als oberstes Gebot beim EV Zug: Provozieren mit dem nötigen Feingefühl

Der EV Zug hat bislang die Emotionen weitgehend unter Kontrolle – nicht so der HC Lugano, der sich selbst schwächt. Der Titelfavorit strebt am Dienstag im dritten Duell die Vorentscheidung an.