Vereine&Verbände Spontanität, die sich lohnt! Ein Teil der Turnerinnen «BliibFit» ging kürzlich auf eine spontan angesagte Wanderung durch die Felsgalerien von Bauen nach Isleten. 11.10.2022, 05.00 Uhr

Die Wanderung führte unter anderem zum Reussdelta. Bild: PD

Mit Sonne im Gesicht und Herzen genoss ein Teil der Turnerinnen «BliibFit» die spontan angesagte Wanderung durch die Felsgalerien von Bauen nach Isleten. Kurz vor dem Reussdelta genossen die Turnerinnen ein Picknick, um danach frisch gestärkt die Schönheiten im Naturschutz­gebiet der Reuss zu bewundern. Der goldene Herbsttag, die Schifffahrt und die reibungslos aneinandergereihten Verbindungen mit den verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln liessen alle Turnerinnen begeistert, zufrieden und erholt nach Hause zurückkehren.

Wir freuen uns darum jetzt schon auf die Umsetzung der nächsten Reisepläne von Vreni Heinrich und Pia Annen. Herzlichen Dank für diese Freiwilligenarbeit!

Für die Sportunion Aegeri: Turnerinnen «BliibFit»

