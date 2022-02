Zuger Mittelschulen führen ihre Skilager durch

Sport Gut 500 Zuger Schülerinnen und Schüler können in die Skilager fahren Bislang war aufgrund der Pandemiesituation unklar, ob die Zuger Mittelschulen Skilager durchführen werden oder diese absagen. Bildungsdirektor Stephan Schleiss gibt grünes Licht zur Durchführung. Harry Ziegler 04.02.2022, 10.23 Uhr

Verschiedene Gemeindeschulen haben ihre Skilager bereits abgesagt. Das berichtete unsere Zeitung Mitte Januar. Die Zuger Mittelschulen haben mit der Absage der Lager abgewartet – das hat sich gelohnt, wie Bildungsdirektor Stefan Schleiss (SVP) auf Twitter frohlockt.

Laut einer Mail des Generalsekretärs der Zuger Bildungsdirektion, Lukas Fürrer, herrsche bei den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern Freude darüber, dass die Lager durchgeführt werden können. Vor allem die Jugend habe das verdient. Es seien aber auch Vorkehrungen getroffen worden. So könne, falls Leiterinnen und Leiter kurzfristig ausfallen sollten, der Zuger J&S-Leiterpool angezapft werden. Und, bevor die Lager beginnen, werde nochmals getestet. Dann aber heisse es, ab auf die Pisten.

Gemäss Tweet des Bildungsdirektors führen nur die kantonalen Mittelschulen ihre Lager durch. Zum zweiten Mal in Folge jedoch sagten die Zuger Gemeindeschulen die Skilager in den Sportferien ab. Noch vor Weihnachten war in Zug der Entscheid gefallen, noch bevor der Bund den Schulen geraten hat, keine Skilager zu veranstalten. Die Absage erfolgte einerseits vor dem unsicheren Hintergrund der epidemischen Lage sowie zur Planungssicherheit der Eltern.