Trotz Corona: Sport- und Sommerlager dürfen hoffen Die Zuger Auffahrts- und Pfingstlager sind abgesagt. Doch ihre Sommerlager planen Pfadi und Jungwacht Blauring regulär weiter. Laura Sibold 11.05.2020, 05.00 Uhr

Im vergangenen Jahr haben rund 700 Pfadfinder aus dem ganzen Kanton Zug gemeinsam ein Pfingstlager erlebt. Bild: Christian H. Hildebrand, Hagendorn, 8. Juni 2019

Für viele Kinder im Kanton Zug ist der Termin jedes Jahr fix: In den ersten Wochen der Sommerferien finden die Sommerlager der Jugendvereine Pfadi und Jungwacht Blauring (Jubla) statt – das war schliesslich schon immer so. Dieses Jahr könnte es erstmals anders sein. Denn die Auffahrts- und Pfingstlager der Jugendvereine sind bereits ins Wasser gefallen. Sowohl die Pfadi als auch die Jubla Kanton Zug haben diese Zeltlager mittlerweile abgesagt. Droht den ein- bis zweiwöchigen Sommerlagern im Juli und August bald dasselbe Übel?

Das Amt für Sport des Kantons Zug verweist auf Anfrage auf den Bundesrat. Ob die Sommerlager – darunter auch die kantonalen Sportlager in Tenero – stattfinden können, ist von den Bundesratsentscheiden am 27. Mai und 8. Juni abhängig. Einen ersten Lichtblick hat der Bundesrat Ende April gegeben. So seien Sommerlager in diesem Jahr wahrscheinlich möglich, nötig sei jedoch ein Schutzkonzept. Entsprechend sind diverse Kinder- und Jugendverbände derzeit auf nationaler Ebene damit beschäftigt, ein solches auszuarbeiten.

Bis jetzt ist noch kein Zuger Sommerlager abgesagt

Jubla-Zug-Präsident Ramon Waldis ist Mitglied in der nationalen Arbeitsgruppe, die für den Jugendverband ein Schutzkonzept ausarbeitet. «Ein Entwurf liegt vor und soll demnächst dem Bund gezeigt werden. Sobald es abgesegnet ist, wird das Schutzkonzept an die Scharen verteilt», erklärt Waldis. Die Jubla Zug gebe gemeinsam mit dem nationalen Verband Empfehlungen für die Scharen heraus. «Die Sommerlager sollen wenn möglich durchgeführt werden, natürlich unter Einhaltung der notwendigen Schutzmassnahmen», erklärt Waldis, aber:

«Ob und wie sie ihre Lager abhalten möchten, entscheiden die einzelnen Jubla-Scharen selber.»

Die Kantonsleitung habe den Scharen auch Tipps gegeben, wie man ein Lager von zu Hause aus durchführen könnte. Die Kinder kämen dann jeden Morgen für ein Programm zum Jubla-Lokal und gingen über Nacht nach Hause. Entsprechend treiben die zwölf Scharen von Jungwacht und Blauring Kanton Zug ihre Sommerlager-Planung weiter voran. Über die definitive Durchführung wird kurzfristig, laut Waldis zwei bis drei Wochen vorher, entschieden. Abgesagt sei bisher noch kein Jubla-Lager.

Ähnlich klingt es bei der Pfadi Kanton Zug: Bisher werden fast alle Lager wie geplant weiter vorbereitet. Jenes der Pfadi Menzingen, welches dieses Jahr im Ausland stattgefunden hätte, soll nun in der Schweiz durchgeführt werden. «Wir warten den Entscheid des Bundesrates Ende Mai ab», sagt Mirjam Matter, Kantonsleiterin der Pfadi Kanton Zug. Und weiter:

«Ende Mai gibt der Nationalverband Weisungen an die einzelnen Pfadi-Abteilungen heraus.»

Auch die Pfadi erarbeitet auf nationaler Ebene ein Schutzkonzept, das dann an die Abteilungen verteilt werden soll. Die Sommerlager in dieser grossen Unsicherheit weiter zu planen, sei für alle Pfadis eine Herausforderung, betont Matter. Schliesslich könnten auch kurzfristig noch Kosten anfallen, wenn gewisse Abteilungen etwa für das stornierte Lagerhaus oder den Zeltplatz aufkommen müssen. «Bis jetzt ist die Stimmung in den Abteilungen allerdings noch gut und das Leitungsteam ist optimistisch.»

Mit Homescouting und Ideen gegen Langeweile

Auch Jubla-Chef Ramon Waldis spricht davon, dass das derzeitige Risiko die Vorfreude einiger Lagerleiter trübe. Doch mit den Lockerungen und dem wieder startenden Schulunterricht am 11. Mai sei Jubla Zug guten Mutes, dass die Sommerlager durchgeführt werden könnten. Er wolle allen engagierten jungen Zugern Mut machen:

«Man darf nicht vergessen, dass die Leiterinnen und Leiter auch in dieser anspruchsvollen Zeit einen super Job machen.»

Ihre beliebten Sommerlager durchführen zu können, ist Jubla und Pfadi gleichermassen ein Anliegen. Auch weil noch bis mindestens 8. Juni alle Gruppenaktivitäten auf Eis liegen. Langweilig wird den Kindern zu Hause dennoch nicht. Die Abteilungen der Pfadi Kanton Zug haben ein Homescouting aufgegleist, das mit Spielen und Aktivitäten Abhilfe schafft. Auf Facebook und Instagram posten die Pfadis mehrmals wöchentlich neue Challenges, darunter die Aufgabe, aus Tüchern ein eigenes Pfadizelt zu bauen. Jubla Schweiz postet unter dem Hashtag #jublazuhause ebenfalls kreative Ideen auf Facebook, wie etwa eine Minigolfanlage zu basteln oder mit Playmobil eine Zeltstadt zu entwerfen. Engagierte Pfadis und Jublaner bieten unter www.pfila-at-home.ch Inspiration für ein digitales Pfingstlager.

Auch in dieser anspruchsvollen Zeit funktioniere der Zusammenhalt im Verein gut, betonen Waldis und Matter unisono. Man stehe auch mit Scharen und Abteilungen aus anderen Kantonen in Kontakt, mit denen man vorher nie etwas zu tun gehabt habe. Mirjam Matter bilanziert:

«Das Gemeinschaftsgefühl ist gewachsen. Wir sind durch die Coronakrise alle noch näher zusammengerückt.»