Sport - Zuger Sportpreis 2022: Vorschläge gesucht

Am 3. Februar 2023 wird der Zuger Sportpreis vergeben. Wer in die Auswahl der nominierten Personen gehört, bestimmt in einem ersten Schritt die Zuger Bevölkerung: Bis Anfang November können Sportlerinnen und Sportler sowie Persönlichkeiten vorgeschlagen werden, welche für einen der vergebenen Preise in Frage kommen.

23.09.2022, 15.00 Uhr