Special Olympics: Zug bereitet sich auf Sommerspiele 2026 vor

Sommerspiele «Inklusion tut allen gut»: Die Special Olympics kommen nach Zug und kosten 4 Millionen Franken Im Juni 2026 werden rund 2000 Athletinnen und Athleten in Zug erwartet. Das Organisationskomitee unter der Leitung von Andreas Hotz ist aktuell daran, die Grundfinanzierung für den Event zu sichern. Rahel Hug Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Dass die Stadt Zug Grossanlässe stemmen kann, hat sie spätestens am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 bewiesen. Kommendes Jahr ist Zug Gastgeberin des eidgenössischen Jodlerfests. Nun gesellt sich ein weiterer Grossanlass dazu: Im Jahr 2026 finden die National Summer Games von Special Olympics Switzerland in Zug statt, wie Anfang März bekannt wurde. Es handelt sich um die grössten und bedeutendsten Sportanlässe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in der Schweiz.

Eine Impression der letzten Summer Games in Genf vom Mai 2018. Bild: PD

Das sechsköpfige Organisationskomitee unter der Leitung des ehemaligen Baarer Gemeindepräsidenten Andreas Hotz steckt bereits in den Vorbereitungen. Neben Andreas Hotz gehören dem OK-Kernteam Eliane Müller, Felix Jaray, Gerda Schwindt, Heinz Merz und Daniel Schärer an.

Stattfinden werden die Sommerspiele im Juni 2026 während fünf Tagen (Mittwochabend bis Sonntag). Das exakte Datum steht noch nicht fest. Ziel sei es, so Andreas Hotz, das OK im Verlauf dieses Jahres auszubauen, um die konkrete Planung an die Hand zu nehmen. Auf die Frage, weshalb die Veranstaltung hierher passe, sagt Hotz:

Andreas Hotz. Bild: Maria Schmid

«Zug ist eine offene Weltgemeinschaft und beweist neben Qualitäten im Ausrichten von grossen Festen auch immer wieder Solidarität und Mitgefühl.»

Und Hotz betont: «Zudem verfügen wir über eine hervorragende Infrastruktur in der Stadt Zug und in den anliegenden Gemeinden.» So etwa die Bossard-Arena und ihre Umgebung, das Lättich in Baar oder der Golfplatz in Holzhäusern.

Der Umgang mit Menschen mit Einschränkungen habe ihn immer fasziniert, erklärt der OK-Präsident, «da gerade diese Menschen in der Lage sind, Spontanität, Lebensfreude und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen». Er sei zudem der festen Überzeugung, dass «Inklusion uns allen guttut und für alle Mehrwert schafft». «It's time for inclusion» («Es ist Zeit für Inklusion»), lautet denn auch der Slogan, mit dem die Organisatoren den Anlass auf ihrer Website bewerben.

Eröffnungsfeier im Zentrum der Stadt Zug

Erwartet werden rund 2'000 Sportlerinnen und Sportler aus allen Regionen. Es werden Wettkämpfe in 14 Sportarten, darunter etwa Radfahren, Schwimmen, Leichtathletik oder Golf, stattfinden. Neben dem sportlichen Aspekt geht es bei den Summer Games auch darum, die Organisation Special Olympics und ihre Vision einem breiten Publikum näherzubringen.

Dazu gehört ein Rahmenprogramm, zu dem beispielsweise die Eröffnungsfeier gehört, die im Zentrum der Stadt Zug über die Bühne gehen soll. Die Besucherzahl sei sehr schwer zu prognostizieren, sagt Andreas Hotz. Er rechne mit mindestens 10'000 Besucherinnen und Besuchern.

Aktuell ist das Zuger OK daran, die Grundfinanzierung für den Event zu sichern. Das Gesamtbudget werde wohl leicht über 4 Millionen Franken liegen, rechnet Andreas Hotz vor. Er räumt ein:

«Dies ist eine grosse Summe und löst Respekt aus.»

Ohne eine «erhebliche Mitwirkung» der öffentlichen Hand werde die Finanzierung kaum zu realisieren sein. Die Summe sei allerdings erheblich tiefer als diejenige in Genf. Dort fanden 2018 die letzten Sommerspiele statt. Diesen Juni werden die Summer Games in St. Gallen ausgetragen. Die National Games von Special Olympics Switzerland finden alle zwei Jahre abwechselnd im Sommer und im Winter statt.

Die letzten «Summer Games» fanden 2018 in Genf statt. Bild: PD

Gute Infrastruktur und Erfahrung mit Grossevents

Bereits Ende 2019 haben Vertreterinnen und Vertreter des heutigen OK Interesse bekundet, den Grossanlass nach Zug zu holen. «Im November 2021 hat Special Olympics eine breit abgestützte Absichtserklärung von Zug erhalten», erklärt Irene Nanculaf von der Medienstelle.

«Aufgrund dieser positiven Entwicklung haben wir uns entschieden, die Austragung 2026 nicht auszuschreiben, sondern nur die Kandidatur von Zug zu evaluieren.»

Zug überzeuge aus verschiedenen Gründen als Austragungsort. So entspreche die Sport-, Hotel- und Transportinfrastruktur den Anforderungen, Zug habe Erfahrung mit anderen Grossevents und die Vision, die Games als Plattform für die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern, werde sowohl von den Initiantinnen und Initianten als auch von der Regierung geteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zug die Spiele austrägt: 2006 fand der Event bereits hier statt. 1'364 Athletinnen und Athleten nahmen teil und massen sich in acht Sportarten.

Die Schlussfeier mit den Jungtambouren markierte den Abschluss des Special-Olympics-Anlasses im Jahr 2006. Bild: Werner Schelbert (17. September 2006)

