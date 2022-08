Sportfest Das sind die wichtigsten Infos zu den Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen 2022 in Zug Am Wochenende vom 3. und 4. September finden die Schweizer Meisterschaften des Vereinsturnens (SMV) erstmals in der Stadt Zug statt. Es werden bis zu 1200 Besucherinnen und Besucher pro Tag erwartet. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 28.08.2022, 16.54 Uhr

Es gibt acht Geräteturn- und drei Gymnastikdisziplinen: Barren, Boden, Gerätekombination, Reck, Rhönrad, Schaukelringe, Schulstufenbarren, Sprung, Gymnastik mit und ohne Handgeräte.

Rund 120 Turnvereine der gesamten Schweiz mit 3000 Turnerinnen und Turnern treten in den Sparten Geräteturnen und Gymnastik gegeneinander an. Die meisten Vereine werden aus dem Kanton Aargau anreisen, gefolgt von St.Gallen und Zürich. Die Zentralschweiz wird mit rund 20 Turnvereinen vertreten sein.

An der SMV werden drei Zuger Vereine mit von der Partie sein: STV Menzingen, TV Hünenberg und Satus Baar.

Der Turnverein Hünenberg zähle zu den Favoriten in der Disziplin Gerätekombination und könnte in die Finals einziehen, so Patricia Imbach des OK-Teams auf Anfrage.

Welcher Verein wird Schweizer Meister in der Disziplin Schaukelringe? Ein Bild von der letzten SMV in Burgdorf 2018. Bild: Stephan Boegli (Burgdorf, 2018)

Am Samstagabend, 3. September, von 18 bis 2 Uhr, wird mit der Luzerner Liveband Cover Jam Trio im Festzelt und dem aus dem Kanton Luzern kommenden DJ Blaze in der Bar für musikalische Unterhaltung gesorgt. Der Eintritt für Partygäste (ab 16 Jahre) kostet zehn Franken pro Person an der Abendkasse. Turnende als auch Zuschauerinnen und Zuschauer der SMV erhalten Zutritt mit ihrer Festkarte und/oder Tagesticket.

Die Eintageskarte für Erwachsene kostet 15 Franken und eine Zweitageskarte 25 Franken. Gruppen von mindestens 20 Personen zahlen pro Tag 13 Franken, jedoch nur via Internetverkauf. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gilt freier Eintritt gegen Vorweisen eines amtlichen Ausweises.

Tickets gibt es online unter www.eventfrog.ch zu kaufen.

Alle Disziplinen werden auf der 2000 Quadratmeter grossen Zuger Sportanlage Herti ausgetragen. Dazu zählen die Bossard Arena, der Arenaplatz, die Zuger Stadthalle und der Fussballplatz. Der Festbereich befindet sich auf dem gegenüberliegenden Stierenmarkt-Areal.

Übersicht des Areals. Bild: PD

Start ist am Samstag, 3. September, um 9 Uhr mit der Vorrunde. Am Abend werden die Finalisten bekanntgegeben. Am Sonntag starten die Finalrunden ebenfalls um 9, bevor um zirka 16.15 Uhr die Siegerehrung stattfindet.

Im Jahr 2021 wurde ein Trägerverein für die Organisation der Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen (SMV) 2021 in Zug gegründet. Aufgrund Corona wurde es auf dieses Jahr verschoben. Das 13-köpfige Organisationskomitee setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Turnvereine, aber auch aus nicht Turnenden zusammen. OK-Präsidentin ist Laura Dittli aus Oberägeri. Während beider Tage werden rund 500 Helferinnen und Helfer im Einsatz stehen.

Das OK-Team mit Präsidentin Laura Dittli (vorne Mitte). Bild: PD

Alle Informationen, Ranglisten und Programme zu den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen sind auf der offiziellen Website unter www.smv-22.ch verfügbar.

Am Samstag, 3. September, feiert Zug das Zug Fäscht zum Doppeljubiläum «125 Jahre Bahnknoten Zug» und «175 Jahre Schweizer Eisenbahn». Es werden bis zu 50'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Vom 3. bis 5. September findet zudem in Unterägeri der traditionelle Ägerimärcht statt.

