Sportklettern Der Baarer Nino Grünenfelder befindet sich in einem wegweisenden Jahr Der 19-Jährige wird seine Lehre abschliessen und sich fortan stärker auf die Sportkarriere konzentrieren. Denn er hat grosse Ziele vor Augen. Michael Wyss 12.04.2021, 19.00 Uhr

Nino Grünenfelder trainiert auch im Freien. Bild: Rainer Eder/PD

Auch wenn der Weltcup-Auftakt auf dem Programm steht: Gegenwärtig kreisen Nino Grünenfelders Gedanken weniger um das Klettern als in anderen Jahren. «Im Sommer schliesse ich meine Ausbildung zum Zimmermann ab. Das geniesst in den nächsten Wochen Priorität», erklärt der 19-jährige Baarer. Ganz verzichten will der Kaderathlet auf seine Leidenschaft nicht, denn sie helfe ihm auch, die Batterien aufzuladen. Er führt aus:

«Das Klettern ist eine wichtige Abwechslung für mich. Ohne das würde mir etwas fehlen.»

Grünenfelder, der im Alter von elf Jahren wettkampfmässig mit Klettern begann, startet am nächsten Wochenende in Meiringen in der Kategorie Bouldern in die Weltcup-Saison. Mit welchem Ziel? «Ich will gute Erfahrungen sammeln bei diesem Wettkampf mit internationaler Beteiligung. Das Niveau wird hoch sein, denn es starten rund 200 Athletinnen und Athleten aus 30 Nationen am Start.» Anschliessend werden die Besten die Saison mit fast 15 Wettkämpfen in der Schweiz, in China, Amerika und Frankreich fortführen. Grünenfelder wird wegen des Lehrabschlusses nur in Europa Wettkämpfe bestreiten.

Sportklettern – die Disziplinen Lead: Die bekannteste Disziplin des Kletterns und seit mehr als 20 Jahren als Wettkampfsportart etabliert. Geklettert wird mit Seil an zirka 10 bis 20 Meter hohen Kunstwänden. Ziel ist es, eine Route innerhalb eines festen Zeitlimits möglichst fehlerfrei zu meistern respektive in dieser Route möglichst höher als die Konkurrenten zu klettern. Bouldern: Diese Disziplin bedeutet Klettern in Absprunghöhe ohne Seil, wobei Bodenmatten einen eventuellen Sturz abfangen. Beim Bouldern geht es um das Bewältigen möglichst schwerer Einzelzüge oder Bewegungsabläufe. Dabei ist Schwierigkeit längst nicht mehr gleichbedeutend mit möglichst kleinen Griffen. Speed: Hier entscheidet die Geschwindigkeit, mit der man eine Route meistert, über den Sieg.

Auf Schweizer Ebene nahm Nino Grünenfelder bislang im März in Bulle am Swiss Climbing Cup teil und wurde Siebter. «Das war eine gute Standortbestimmung für mich», sagt er. Es war der erste Wettkampf seit langem, denn im Jahr 2020 war wegen der Covid-19-Pandemie kein Wettkampf möglich. In 2019 feierte Grünenfelder einen dritten Rang im Bouldern am Swiss Cup in Zürich und wurde an der U20-Weltmeisterschaft Zehnter im Lead-Klettern.

Trainieren im Estrich der Grosseltern

Im vergangenen Jahr war auch kein Training möglich. Wie hielt sich Nino Grünenfelder, dessen Übungsaufwand pro Woche mit dem Zürcher Kletterteam oder der Nationalmannschaft 16 bis 18 Stunden beträgt, fit? «Ich habe im Dachstock meiner Grosseltern in Baar eine Kletterwand installieren können und war oft in Engelberg und im Murgtal im Freien», erklärt er.

Nach seiner Lehrabschlussprüfung wird Grünenfelder ab August sein Hobby für ein Jahr halbprofessionell ausüben und nur noch Teilzeit arbeiten. Er stellt sich eine 20-Prozent-Stelle vor, nach der er aktuell noch sucht. Um diesen Schritt finanzieren zu können, habe er Geld gespart. Und er kann auf Sponsoren zählen, die für einen Teil des Materials aufkommen. Sein Saisonbudget liege in einem vierstelligen Bereich. Dies vor allem dank der Tatsache, dass er noch zu Hause in Baar wohnt.

Die Konzentration auf den Sport erfolgt auch vor dem Hintergrund grosser bevorstehender Ziele: die Heim-Weltmeisterschaft 2023 in Bern und die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nach 1995 (Genf) und 2001 (Winterthur) finden die Welttitelkämpfe der besten Boulderer sowie Lead- und Speedkletterer in zwei Jahren zum dritten Mal in der Schweiz statt. «Die WM ist auch ein Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele», sagt Grünenfelder, «das ist natürlich doppelt reizvoll.»