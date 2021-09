Vereine/Verbände Sportler geehrt am Dorffest In Steinhausen wurde auf dem Dorfplatz gefeiert. Ausserdem standen Athletinnen und Athleten im Rampenlicht. Für das Dorffest Steinhausen: Shirin Fischer 21.09.2021, 18.19 Uhr

Hinten von links: Markus Amhof, Marvin Rötheli, Lou Schriber, Hans Staub, Christoph Zumbühl; vorne von links: Ryan Althaus, Nando Schriber, Dafina Zuka, Nina Betschart.

Das Wetter meinte es gut mit Steinhausen am Samstag, 11. September. Schon kurz vor 16 Uhr schlenderten die ersten Gäste zum Dorfplatz, um dem diesjährigen Dorffest beizuwohnen. Der Sportclub Steinhausen organisierte das Dorffest 2021. Anlässlich des Festes wurden auch die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler geehrt.

Durch den Einzug der Steinhauser Trychler erfuhren die Sportlerinnen und Sportler eine sehr spezielle Wertschätzung.

Sechs Sportler mit beeindruckender Leistung

Gemeindepräsident Hans Staub sowie die beiden Gemeinderäte Markus Amhof und Christoph Zumbühl ehrten die folgenden, sehr erfolgreichen Athletinnen und Athleten gebührend: Nina Betschart (Jahrgang 1995), 1. Platz Beachvolleyball Schweizer- und Europameisterschaft, zusammen mit Tanja Hüberli.

Ebenfalls geehrt wurden; Ryan Althaus (2007), 1. Platz mit Mannschaft Mini’s (U12) bei Inlinehockey Schweizer Meisterschaft 2020; Nando Schriber (2006), 1. Platz mit Mannschaft Novizen (U15) bei Inlinehockey Schweizer Meisterschaft 2020; Marvin Rötheli (2005), 1. Platz mit Mannschaft Novizen (U15) bei Inlinehockey Schweizer Meisterschaft 2020; Lou Schriber (2004), 1. Platz mit Mannschaften Novizen (U15) und Elite (U18) an der Inlinehockey Schweizer Meisterschaft 2020 sowie auch Dafina Zuka (2005), 1. Platz U16 Leichtathletik Schweizer Staffelmeisterschaft 2020 (Outdoor) , Disziplin 5 mal 80 Meter sowie 2. Platz U16, Schweizer Meisterschaften Leichtathletik Nachwuchs 2020 (Outdoor), Disziplin 80 Meter Hürden.

Für das leibliche Wohl und den reibungslosen Ablauf sorgten sämtliche Mitglieder des Sportclubs Steinhausen. Auch der Kindernachmittag, organisiert durch die Pfadi Winkelried, kann als voller Erfolg verbucht werden. Musikalisch führten die Musikgesellschaft Steinhausen und die Hopfemandli Örgeler aus Baar durch den Abend. Die Stimmung und Atmosphäre am diesjährigen Dorffest war trotz Einschränkungen infolge Covid-19 sehr gemütlich, gesellig und gelassen. Es sei schön zu sehen, dass Steinhausen in Zeiten von Corona nicht vergessen hat, zu feiern. Freuen wir uns auf weitere tolle Feste in unserem Dorf. Vielen Dank an alle, die zum guten Gelingen des Dorffestes 2021 beigetragen haben.