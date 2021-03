Erste Bilanz Spucktests an Zuger Schulen konnten vier Coronainfektionen nachweisen 99 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der Oberstufen- und Mittelschulen im Kanton Zug nehmen an den regelmässigen Covid-19-Tests teil. Der Zuger Regierungsrat zeigt sich zufrieden. Zoe Gwerder 05.03.2021, 10.08 Uhr

Das Spucken können die Schülerinnen und Schüler am Platz vornehmen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Beim Testen ist Sorgfalt angezeigt. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Die Kosten belaufen sich auf etwa 3 Millionen Franken, der Bund kommt dafür auf. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Die Proben werden eingesammelt. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Aus den Tests werden laut der Zuger Regierung keine DNA-Profile angelegt. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Laut dem Bildungsdirektor Stephan Schleiss (links, mit Timo Gültig, Prorektor Kanti Menzingen) soll die Quarantäne nur noch Einzelpersonen und nicht mehr ganze Klassen betreffen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Die gesammelten Proben gehen ins Labor. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021) Bis zu den Frühlingsferien sollen sich alle Oberstufenschüler und -lehrer im Kanton Zug zweimal wöchentlich testen lassen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021)

Die Zuger Regierung zieht nach der ersten Woche der präventiven Coronareihentests an den Oberstufenschulen eine positive erste Bilanz. Wie sie am Freitag in einer Mitteilung schreibt, haben 99 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrpersonen am Prozedere mitgemacht. Nur 1 Prozent der 7500 Personen verzichtete demnach auf eine Teilnahme.

«Die Teilnahmequote zeigt, dass die Reihentests einem Bedürfnis entsprechen. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen wollen wissen, woran sie sind. Sie wollen nicht unnötig in Quarantäne und sie wollen ihr Umfeld schützen», so die Regierung in ihrem Schreiben.

Zwei britische Mutationen festgestellt

Bei den inzwischen insgesamt zwei bis drei Tests pro Klasse wurden vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In zwei der Fälle handelte es sich um eine Ansteckung mit der britischen Mutation. Die betroffenen Personen seien isoliert worden, die betroffenen Klassen hätten dank der Tests und Masken jedoch nicht in Quarantäne geschickt werden müssen, schreibt die Regierung. Es gebe weder Cluster noch Schulen, die besonders betroffen seien.

Dank der regelmässigen Massentests können im Kanton Zug Berufswahlveranstaltungen oder auch Klassenlager durchgeführt werden. «Auch Betriebe, welche Schnupperlehren anbieten, erhalten mehr Sicherheit», so die Regierung. Man fasse nun auch Erleichterungen bezüglich des Tragens von Masken in Betracht.

Eine vertiefte Zwischenbilanz könne jedoch erstmals nach vier Testwochen gezogen werden.