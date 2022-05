Leserbrief Staat subventioniert sich selber Zur Referendumsabstimmung vom 15. Mai in der Stadt Zug über die Totalrevision des Energiereglements 04.05.2022, 13.14 Uhr

Die Stadt Zug geht es mittlerweile so gut, dass man das Geld bereitwillig und im grossen Stil verheizen will. Aktuell passiert das mit dem neuen Energiereglement der Stadt Zug. Dieses wurde im Januar 2022 vom Grossen Gemeinderat beschlossen, die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen. Am 15. Mai stimmen wir darüber ab und haben damit die letzte Korrekturmöglichkeit, die wir ergreifen können.

Viele Gründe sprechen gegen das neue Energiereglement, der wichtigste ist die Subventionierung von öffentlich-rechtlichen Institutionen. Im geltenden Reglement ist das noch nicht der Fall, wird aber in Zukunft so sein, wenn das Energiereglement an der Urne durchkommt.

Konkret bedeutet dies, dass der Stadtzuger Steuerzahler neu staatliche Subjekte subventionieren wird und auch Firmen, die sich massgeblich im Eigentum des Staates befinden, bekommen neu Fördergelder von der Stadt Zug. Der Staat beginnt sich selbst zu subventionieren?

Das ist Unsinn und darum Nein zum Energiereglement.

Gregor R. Bruhin, Gemeinderat, Präsident SVP Stadt Zug