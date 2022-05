Leserbrief Staaten sollten Grenze selber sichern Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15. Mai über die Weiterentwicklung des Schengen-​Besitzstands 06.05.2022, 14.07 Uhr

Mit rund 61 Millionen Franken will sich der Bund an der Finanzierung der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex beteiligen. Was von den Gegnern des Vorhabens als Unterstützung für Menschenrechtsverletzungen taxiert wird, soll dazu beitragen, europäische Aussengrenzen vor neuen Flüchtlings­wellen zu schützen.