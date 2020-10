Nach Abbruch der 4.-Liga-Partie Goldau – Rotkreuz: Stadionverbot für einen Zuschauer Wegen rassistischer Beleidigungen gegen einen Rotkreuzer Spieler weigerte sich das Team, weiterzuspielen. Der Innerschweizer Fussballverband hat nun seine Sanktionen bekannt gegeben. 09.10.2020, 16.35 Uhr

(bier) Nach rassistischen Beleidigungen eines Zuschauers an die Adresse eines Spielers des FC Rotkreuz II im 4.-Liga-Spiel in Goldau am 3. Oktober brach der Schiedsrichter die Begegnung ab. Dies, nachdem die Rotkreuzer sich geweigert hatten, weiterzuspielen.