Neuer Schulraum evaluiert in Zug

Stadt Zug 1400 Schüler mehr bis 2040 – wo ist Platz für sie? Im Vergleich zum Schuljahr 2019/2020 wird die Gesamtschülerzahl in Zug bis in knapp 20 Jahren um 58 Prozent steigen. Der Stadtrat evaluiert deshalb neue Schulstandorte.

Im Schulkreis Guthirt wird der Platz mittel- bis langfristig knapp.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. Dezember 2019)

3800 Kinder und Jugendliche sollen 2040 in der Stadt Zug zur Schule gehen. Das schreibt der Stadtrat in einem Bericht von Mitte September. Im Vergleich zum Schuljahr 2019/2020 entspricht das einem Zuwachs von 1400 Schülern. Den ersten Teil der Schulraumplanung legte der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat bereits 2020 vor. Evaluiert wurde dabei der Handlungsbedarf bis 2028/2029. Hoher Handlungsbedarf besteht etwa im Herti, Loreto und Guthirtgebiet. Im städtischen Zentrum fällt er mittelhoch aus, und kein Handlungsbedarf sieht der Stadtrat in diesem Entwicklungszeitraum in Oberwil oder dem Gebiet Lorzen. Wie sieht es bis 2040 aus, werden die Letztgenannten dann zu Ballungsgebieten?

Nur in geringem Mass, wie der Stadtrat im Bericht durchblicken lässt. Das Oberwiler Areal weist auch bis 2040 kein Handlungsbedarf aus. Im Gebiet Lorzen wird ein mittleres Wachstum erwartet, welches teilweise durch eine bauliche Verdichtung abgefangen werden kann. Als Massnahme wird der Umbau des Kleinschulhauses Riedmatt genannt. Ausserdem soll eine neue Schulanlage erstellt werden. Herausfordernde Gebiete bleiben in ferner Zukunft die Schulen Herti/Letzi, Guthirt und Loreto/Oberstufe.

Die Schulanlage Loreto soll erweitert werden.



Bild: Maria Schmid (Zug, 1. Oktober 2019)

Neubauten werden erforderlich

Wegen des Schülerwachstums will man an bestehenden Standorten verdichten. Die Schulanlagen Herti und Loreto sollen beispielsweise erweitert werden. Doch diese Massnahmen allein reichen nicht aus. Insgesamt sind drei neue Schulareale Teil der Überlegungen, um das Wachstum abzufangen. Auf dem Niveau der Oberstufe muss allerdings noch evaluiert werden, ob dies gegebenenfalls auch durch eine Verdichtung am Standort möglich wäre.



Zur Veranschaulichung: Im Schulkreis Lorzen werden 7500 bis 10'000 zusätzliche Quadratmeter Fläche benötigt für ein bis anderthalb Klassenzüge. Ein Klassenzug entspricht zwei Kindergarten- und sechs Primarschulklassen. Im Kreis Guthirt sind die Schätzungen mit 16'000 bis 19'000 Quadratmetern benötigter Fläche fast doppelt so hoch. Hier sollen zwei bis zweieinhalb Klassenzüge untergebracht werden. Im Bereich der Oberstufe beträgt die benötigte Fläche 6000 bis 10'000 Quadratmeter und soll Platz für sechs bis zehn Klassen bieten.

Der Stadtrat hat nun gemeinsam mit Vertretern verschiedener Departemente wie dem Finanz- oder Bildungsdepartement mehrere Areale bewertet. Von insgesamt 24 Gebieten schieden 13 aus, weil sie zentrale Anforderungen nicht erfüllten. Neben wirtschaftlichen Überlegungen wie der Grösse und Projektkosten flossen Erreichbarkeit und die Höhe der Klimaverträglichkeit ebenfalls in den Anforderungskatalog ein.

Diese Standorte wurden als Bestlösung evaluiert

Die geeignetste Lösung für das neue Areal des Schulkreises Lorzen sieht der Stadtrat auf dem Areal Äussere Lorzenallmend. Es liegt im Wachstumsgebiet, und die Schulanlage kann gleichzeitig mit dem Quartier entwickelt und realisiert werden. Der Standort sei mit der Korporation Zug abgesprochen und befinde sich am richtigen Ort, heisst es im Bericht des Stadtrats.

Das neue Areal für den Schulkreis Guthirt soll auf einem privaten Grundstück realisiert werden. Mit der bestehenden Anlage könne der Bedarf so mittel- bis langfristig gedeckt werden. Die erste Etappe für einen Klassenzug soll wegen der Dringlichkeit bis 2030 realisiert werden. Die zweite Etappe soll bis 2040 erstellt werden.

Für die Erweiterung der Oberstufenklassen zieht der Stadtrat zwei Varianten in Erwägung. Eine Möglichkeit ist die Verdichtung am heutigen Standort. Eine andere Option ist ein neuer Standort. Hierzu wurden drei alternative Areale geprüft: das Gaswerkareal, das Schulhaus Herti Nord oder die Sportanlagen Allmend Nord. Die Entscheidung für einen allfälligen neuen Oberstufenstandort wird erst in fünf Jahren getroffen.