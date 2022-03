Das Strandbad Zug wird erweitert und saniert.

Stadt Zug Ein Rundholzbau, mehr Liegefläche und lauschige Buchten im Strandbad Zug Die Erweiterung und Erneuerung des Strandbads Zug nimmt Fahrt auf und sollte 2025 abgeschlossen sein. Ein Überblick über die geplanten Neuerungen. Vanessa Varisco 10.03.2022, 11.01 Uhr

Ein lichter, bogenförmiger Neubau wird Garderoben und ein Restaurant enthalten. Visualisierung: PD

Viele Zugerinnen und Zuger werden eine Erinnerung an das Strandbad Zug an der Chamerstrasse haben: So manch sommerliche Schulreise endete dort mit einer Abkühlung, auch trifft man sich dort gerne mit Freunden und der Familie. Da die Anlage aber bereits 1959 errichtet wurde und mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenze stösst, drängt sich eine Erweiterung schon länger auf. Der Stadtrat beantragt nun einen Projektierungskredit über 1,5 Millionen Franken, um das Siegerprojekt des Projektwettbewerbs weiterverfolgen zu können.