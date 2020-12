Stadt Zug 50-Jähriger nach Bombendrohung festgenommen Eine anonyme telefonische Bombendrohung hat am Freitag zu einem Polizeieinsatz in der Stadt Zug geführt. Der Urheber der Drohung konnte wenige Stunden später in Deutschland verhaftet werden. 12.12.2020, 11.41 Uhr

(fmü) Kurz vor 14 Uhr ging bei einem Unternehmen am Terrassenweg in Zug Am Freitag telefonisch eine anonyme Bombendrohung ein. Rund ein Dutzend Personen mussten das Wohn- und Geschäftsgebäude vorsorglich verlassen, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung am Samstag schreibt. Verdächtige Gegenstände wurden keine gefunden.