Stadt Zug: Mitwirkung zum "Ahornpark"

Stadt Zug Ahornpark: Grundeigentümer führen eine Mitwirkungsveranstaltung durch Interessierte erhalten am 28. Februar die Möglichkeit, sich über die Entwicklungsideen für das Geviert in der Stadt Zug zu informieren und sich zu beteiligen. 31.01.2022, 14.19 Uhr

Das Geviert «Ahornpark» liegt im Nordosten der Stadt Zug. Bild: PD

Das Geviert «Ahornpark» liegt im Nordosten der Stadt Zug und ist Teil des Quartiers Guthirt. Heute stehen auf dem Areal entlang der Baarerstrasse ein älteres Hochhaus, ein älterer und ein neuerer Zeilenbau mit Wohnungen und entlang der Industriestrasse die Gebäude des Werkhofs und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug. Die Grundstücke auf dem zirka 2,2 Hektar grossen Geviert gehören der Credit Suisse, der Pensionskasse der Stadt Zug und der Einwohnergemeinde Zug. «Gemeinsam wollen die Grundeigentümer den Ort langfristig zu einem attraktiven und belebten Wohn- und Arbeitsort mit einem öffentlichen Park weiterentwickeln», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Zug.

Die Mitwirkungsveranstaltung vom 28. Februar sei ein wichtiger Meilenstein für die langfristige Entwicklung des Gevierts. Bevor im Frühling 2022 ein städtebaulicher Studienauftrag startet, erhält die Bevölkerung die Gelegenheit, lokales Wissen einzubringen sowie Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen zu äussern.

Die Veranstaltung findet am 28. Februar um 17.30 Uhr im «Freiruum» in der Eventhalle Zwischenshed statt. Interessierte können sich bis zum 7. Februar 2022 auf der Webseite www.ahornpark-zug.ch anmelden. Im Zentrum der Veranstaltung steht ein interaktiver Austausch zu Themen wie zum Beispiel Gestaltung der Freiräume, Raumbedarf und Erschliessungswege.

Ein Masterplan liegt bereits vor

Für das Geviert liegt seit März 2021 eine erste Vision in Form eines Masterplans vor. In Zusammenarbeit mit der Stadt Zug entwickelten die Hosoya Schäfer Architects eine Vorstellung, wie sich das Geviert im Nordosten der Stadt langfristig entwickeln könnte. Der Masterplan sieht eine Erneuerung der Bebauungsstruktur sowie eine Erhöhung der Bebauungsdichte vor, um an diesem attraktiven und dynamischen Standort in der Stadt Zug «qualitativ hochwertigen Wohn- und Arbeitsraum» anbieten zu können. Herzstück des Gevierts bildet der innenliegende Ahornpark, welcher öffentlich zugänglich wird.

Auf Basis des Masterplans und unter Einbezug der Erkenntnisse aus der Mitwirkungsveranstaltung startet im Frühling 2022 ein städtebaulicher Studienauftrag. Für diesen werden Planungsteams aus den Bereichen Städtebau, Architektur und Landschaftsarchitektur verschiedene Projektideen zur Bebauung und den Freiräumen entwickeln. Auf der Basis des Siegerprojektes wird die Stadt Zug einen Bebauungsplan erstellen. (rh)