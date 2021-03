Stadt Zug Am Schulstandort Herti entsteht ein neuer Modulpavillon Damit werden weitere Plätze für die schulergänzende Betreuung angeboten. 12.03.2021, 15.00 Uhr

Blick auf die Schulanlage Herti in Zug. Bild: Stefan Kaiser (27. Mai 2020)

(rh) In der Herti in der Stadt Zug werden dringend weitere Plätze für die schulergänzende Betreuung benötigt. Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, errichtet die Stadt nun östlich der Schulanlage auf einer Parzelle der Korporation einen Modulpavillon, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Baugesuch wird am Freitag, 12. März, publiziert. «Sofern die Bauarbeiten in der Folge planmässig verlaufen können, soll der Modulpavillon nach den Sommerferien 2021 zur Verfügung stehen», schreibt die Stadt.