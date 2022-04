Stadt Zug Angebliche Kündigungswelle und krankheitsbedingte Ausfälle: Was ist los im Baudepartement? Gemeinderätin Doris Amrein hat zusammen mit neun weiteren Zuger Parlamentariern eine Interpellation mit Fragen an die Bauvorsteherin Eliane Birchmeier eingereicht. Grund dafür sei die Besorgnis mehrerer Fraktionen über eine «Unruhe» im Departement. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 17.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verschiedene Zuger Gemeinderäte machen sich Sorgen um die Zukunft des Baudepartements. Nun haben zehn von ihnen deswegen zusammen eine Interpellation eingereicht. Bild: Christian Herbert Hildebrand, (Zug, 11. März 2020)

Scharfe Kritik am städtischen Baudepartement in einer kürzlich eingereichten Interpellation von Gemeinderätin Dagmar Amrein (ALG) und neun weiteren Interpellantinnen und Interpellanten aus diversen Parteien. Sie wollen wissen: Was ist los im Baudepartement? In den letzten Monaten häufen sich die Kündigungen, heisst es in ihrem Schreiben. Letztes prominentes Beispiel sei die Kündigung des Stadtarchitekten gewesen. Auch von langen krankheitsbedingten Ausfällen sei die Rede.

Zug wächst und damit stehen für das Baudepartement demnächst diverse Projekte an, insbesondere die Ortsplanungsrevision, steht weiter in der Interpellation. Ein gut funktionierendes und gut geführtes Departement, in welchem konstruktiv zusammengearbeitet wird, sei für die Umsetzung entscheidend.

Deshalb bitten die zehn besorgten Gemeinderäte die zuständige Stadträtin Eliane Birchmeier einige Fragen über den Zeitraum 2015 bis 2021 zu beantworten. Dabei sollen das Baudepartement und der Werkhof jeweils getrennt ausgewiesen werden.

Konkret betreffen die Fragen die Fluktuationsrate des Baudepartements, mögliche Austrittsvereinbarungen und deren Kosten, Krankheitsausfälle, länger unbesetzte Stellen sowie das Organigramm des Baudepartements, das im vergangenen Jahr umstrukturiert wurde.

Kündigungen und krankheitsbedingte Ausfälle

«Im Gespräch mit verschiedenen Gemeinderäten stellte sich heraus, dass die Situation im Baudepartement in mehreren Fraktionen mit Besorgnis verfolgt wird», sagt Amrein. Durch persönliche Kontakte hörten sie und ihre Amtskollegen von verschiedenen Kündigungen und von langen krankheitsbedingten Ausfällen. Auch viele Stelleninserate gaben Hinweise auf eine gewisse Unruhe im Baudepartement. Amrein weiter:

«Besonders erstaunt hat uns aber der überstürzte Abgang des Stadtarchitekten.»

Die Rede ist vom ehemaligen Stadtarchitekt Christian Schnieper, der nach sechs Jahren im Amt auf Ende des Jahres 2021 das Baudepartement der Stadt Zug verliess, um neue Herausforderungen in der Privatwirtschaft zu übernehmen. Verwunderlich für die Öffentlichkeit war dabei lediglich, dass die Meldung dazu erst am 21. Dezember 2021 vom Baudepartement veröffentlicht wurde.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann Dagmar Amrein keine Stellung dazu nehmen, wer sonst noch alles beim Baudepartement gekündigt hat. Sie fährt fort:

«Fakt ist: Laut der Homepage der Stadt Zug besteht die Abteilung Städtebau noch aus einer Person.»

Tatsächlich ist auf der Website bei der Abteilung Städtebau lediglich die stellvertretende Stadtarchitektin Anne Pfeil aufgeführt.

Ausserdem wurde die letztjährige Umstrukturierung des Baudepartements quasi stillschweigend vollzogen. Amrein präzisiert: «Die Umstrukturierung wurde weder kommuniziert noch begründet. Woran das liegt, wissen wir nicht.»

Eine Kündigungswelle werfe Fragen auf

Nun bekommt die Stadt ab dem 1. Oktober mit Gabriela Barman Krämer eine neue Stadtarchitektin. «Es regt sich bei uns die Befürchtung, dass mit der Neubesetzung nicht einfach alle Probleme vom Tisch sind. Wir wollen jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen», findet Amrein. Eine sorgfältige Analyse sei dabei angezeigt.

«Die Befürchtung ist, dass das Baudepartement momentan wegen der vielen Ausfälle einerseits unterbesetzt ist und dass andererseits das Know-how verloren gegangen ist», führt Amrein weiter aus. Wie der Wissenstransfer, insbesondere beim schnellen Abgang des Stadtarchitekten, sichergestellt wurde, wissen sie und ihre Mitinterpellanten und Mitinterpellantinnen nicht.

Eine Kündigungswelle werfe nun mal Fragen auf und natürlich gerate dabei die Führung in den Fokus. «Nun soll aber die Bauchefin Gelegenheit haben, Stellung zu nehmen, bevor wir Mutmassungen äussern», sagt Amrein abschliessend.

Die Bauchefin sieht keinen Grund zur Beunruhigung

Die Zuger Bauvorsteherin Eliane Birchmeier (FDP) meint zur Interpellation auf Anfrage: «Das Baudepartement ist in einer sehr guten Verfassung. In der laufenden Legislatur konnte eine Vielzahl von anspruchsvollen Projekten erfolgreich vorangetrieben werden.»

Das wäre ohne die hohe Motivation der mehrheitlich langjährigen Mitarbeitenden im Baudepartement nicht möglich gewesen. «Wie die jüngste städtische Mitarbeiterbefragung zeigt, ist die Mitarbeiterzufriedenheit im Baudepartement hoch bis sehr hoch. Sowohl die Fluktuation wie auch die unfall- und krankheitsbedingten Absenzen bewegen sich im normalen Bereich», so Birchmeier weiter.

Eliane Birchmeier Bild: Christian Herbert Hildebrand

Anlass zur Sorge würde der Fachkräftemangel, der insbesondere in den Abteilungen Baubewilligungen und Hochbau die Besetzung neuer Stellen erschwert, geben. «Nicht zuletzt aufgrund der persönlichen Netzwerke und Empfehlungen unserer Mitarbeitenden gelingt es uns jedoch, offene Stellen, wenn auch teils mit zeitlichen Verzögerungen, mit qualifizierten Fachleuten zu besetzen», versichert Birchmeier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen