Stadt Zug Auf dem oberen Postplatz soll ein Eisfeld für Belebung sorgen «Zug on Ice» nennt sich das Projekt. Zwischen Mitte Dezember und Februar 2022 wird das für Unterhaltung sorgen. Harry Ziegler 07.10.2021, 16.00 Uhr

Zwei Gemeinderäte stellten dem Zuger Stadtrat Fragen zum oberen Postplatz. Die Interpellanten sehen den Platz als Wüstenei. Gut versteckt in den Antworten des Stadtrats steht: «Ausblick: Eines der kommenden Highlights wird zwischen Mitte Dezember 2021 und Februar 2022 das Event ‹Zug on Ice› mit winterlichen Attraktionen für Gross und Klein sein.»

Kleiner als jenes bei Ägeri on Ice (im Bild) soll das Eisfeld bei Zug on Ice werden.

Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 14. Dezember 2019)

Dass auf dem oberen Postplatz etwas geplant ist, bestätigen sowohl Stadtrat Urs Raschle wie auch das städtische Bildungsdepartement. Gemäss Stadtrat Raschle müsse man sich das Prinzip von Zug on Ice vorstellen, wie das bereits bekannte Ägeri on Ice. Dieses wird jeweils von Zug Sports organisiert. Noch ist allerdings die Bewilligung für den Anlass nicht erteilt.

Viel kleiner als Ägeri on Ice

Daniel Schärer, Präsident des Vereins Zug Sports schreibt dazu: «Zug on Ice ist nicht vergleichbar mit Ägeri on Ice. Es ist viel kleiner und das Konzept ist ganz anders.» Laut Schärer soll es statt eines grossen, ein kleineres Eisfeld geben. Dieses sei tagsüber eher für Kinder gedacht. Entsprechend soll man vor Ort auch Skates und andere fürs kindgerechte Schlittschuhlaufen geeignete Materialien mieten können. Kitas und Schulklassen sollen das Eisfeld von Montag bis Freitag jeweils vormittags gratis nutzen können. Das Feld soll aber auch zu ausgewählten Zeiten dem allgemeinen Publikum sowie Gruppen und Firmen zur Verfügung stehen. Es wird ein Eintritt erhoben, um die Kosten zu decken.

Keine Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie

Daniel Schärer betont, dass bewusst auf das Anbieten eines eigenen Gastronomieangebots verzichtet werde. Es werde einen kleinen Stand mit einem kleinen Angebot wie Glühwein und Mineral sowie kleinen Snacks geben. Wer richtig essen möchte, solle die umliegenden Restaurants besuchen.

Zug on Ice soll von Mitte Dezember bis Februar 2022 den oberen Postplatz beleben.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 19. März 2020)

«Zug on Ice ist ein Testlauf», schreibt Daniel Schärer. Es gehe darum, herauszufinden, wie ein solches Angebot bei den Stadtzugerinnen und Stadtzugern aufgenommen werde. Durchführbar sei es, «weil wir einige Synergien zu Ägeri on Ice nutzen können und so einiges an Geld sparen.» Es sei aber kein kommerzielles Projekt, sondern ein Projekt für den Postplatz und die Stadt Zug. Es soll ein Ort sein, der ein bisschen die Magie von Ägeri on Ice in die Stadt transportiere, führt Schärer aus.

Metallabschrankungen auf dem Postplatz sind befristet

Die Interpellanten, die SVP-Gemeinderäte Bruno Zimmermann und Jürg Messmer, wollten eigentlich Antworten auf verschiedene Fragen rund um den oberen Postplatz beispielsweise zu den aufgestellten Metallabschrankungen oder einem allfälligen Nutzungskonzept für den Platz. Zu den Metallabschrankungen schreibt der Stadtrat in seiner Antwort: «Der obere Postplatz wurde als inoffizieller Baustellenparkplatz für zwei private Bauvorhaben in der unmittelbaren Nachbarschaft in Beschlag genommen. Mehrmalige Interventionen seitens der Stadt aufgrund von Parkschäden am Mobiliar, Beschwerden aus der Anwohnerschaft und Behinderungen von Passantinnen und Passanten führten nicht zum gewünschten Erfolg. Abhilfe konnte erst mit den Abschrankungen geschaffen werden.» Aber da die Dauer der Bauarbeiten absehbar sei, seien auch die Metallabschrankungen befristet.

Laut stadträtlicher Antwort basiere das Konzept des oberen Postplatzes auf zwei Pfeilern:

Die künftige Aussengastronomie des geplanten Gastrobetriebs in der ehemaligen Hauptpost auf dem oberen Teil des Platzes; Als Veranstaltungsort für das Gewerbe, Vereine und die Bevölkerung.

Seit der Eröffnung 2019 sei der obere Postplatz für diverse Veranstaltungen und Anlässe genutzt worden. «Dass es nicht noch mehr sind, ist auf die coronabedingten Einschränkungen in den letzten rund eineinhalb Jahren zurückzuführen.» Der Stadtrat listet in einer Tabelle über 20 Anlässe auf, die seit 2019 auf dem oberen Postplatz stattfanden.

Und da in der Interpellationsantwort mit dem Wort «wird», die Formulierung bezüglich Zug on Ice relativ deutlich ist, dürfte auch einer Bewilligung des Events seitens des Departements Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS), kaum etwas im Wege stehen.