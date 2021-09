Stadt Zug Auf dem Schulweg: Kind von Auto auf Fussgängerstreifen angefahren Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens mit dem Velo ist ein Knabe von einem Auto angefahren worden. Er wurde verletzt. 08.09.2021, 16.09 Uhr

Ein Kind hat sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf dem Schulweg auf der Oberallmendstrasse, Höhe Göblistrasse, in Zug befunden, als es von einem Auto angefahren wurde. Der 10-jährige Bub überquerte auf seinem Velo fahrend einen Fussgängerstreifen, wie die Zuger Polizei am Nachmittag mitteilt. Der Bub sei nicht vortrittsberechtigt gewesen.