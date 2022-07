Stadt Zug Auf der Leinwand an der Seepromenade werden 38 Filme gezeigt – mittendrin: Elvis Presley Ab dem 4. Juli laufen täglich Filme unter freiem Himmel. Das diesjährige Angebot ist abwechslungsreich und manches davon auch kindertauglich. Marco Morosoli 01.07.2022, 11.30 Uhr

Momentan ist der Aufbau des Kinos im Gang. Bild: Matthias Jurt (Zug, 30. Juni 2022)

Am «Independence Day», den die USA am 4. Juli feiern, gehören Paraden, Feuerwerk und noch mehr sichtbare US-Flaggen als sonst, ganz einfach dazu. Ein musikalisches Feuerwerk erwartet die Besucher des Zuger Open-Air-Kinos an der Seepromenade auch: Dafür verantwortlich ist der Film «Elvis» (Beginn: 21.45 Uhr). Dieser zeichnet die Karriere dieses Stars nach, der wie kaum einer im 20. Jahrhundert die Rock- und Pop-Kultur prägte.

Den Elvis-Film nutzt Franz Bachmann, der die Filme für Zuger Open-Air-Kino arrangierte, als Klammer für die diesjährige Saison. Dazu lässt er den gleichen Film als Premiere 2022 zeigen und schickt ihn am 11. August noch einmal ins Rennen.

«Top Gun» darf nicht fehlen

Eher ruhiger, aber dafür umso glamouröser ist die Dokumentation über die englische Langzeitkönigin «Elizabeth», die am zweiten Abend zu sehen ist.

Das Programm des diesjährigen Filmgenusses auf Grossleinwand unter freiem Himmel ist ein Abbild, was der Markt aktuell hergibt.

In diesem Filmquerschnitt darf natürlich auch der erfolgreichste Streifen aus Hollywood nicht fehlen: «Top Gun: Maverick» nicht fehlen. Die einen halten ihn für einen überdehnten Werbestreifen der US-Navy, während andere ins Kino strömen, weil sie Sehnsucht nach dem Original aus dem Jahre 1986 haben.

Der Mix funktioniert. Tom Cruise und seine Mitflieger haben dem US-Filmriesen Paramount bereits Einnahmen von mehr als einer Milliarde US-Dollar beschert. In diesem Auf und Ab der Töne und Tonlagen dürfte sicher ein jeder etwas finden, das ihm behagt.

Die Aufbauer sind motiviert. Bild: Matthias Jurt (Zug, 30. Juni 2022)

Penelope Cruz versteht ihr Handwerk bestens

Wie jedes Jahr schaut sich der Programm-Macher Bachmann nach Geschichten um, welche Frauen interessieren könnten. Diese bilden beim Kino am See alles in allem eine Mehrheit. So ist «Madres Paralelas» von Pedro Almodovar am 11. Juli sicher einen Besuch wert.

Penelope Cruz ist in diesem Almodovar-Film auch wieder mit von der Partie. Ihr Mann Javier Bardem ist dann am 24. Juli («El buen Patron» auf der grossen Leinwand zu sehen.

Der Spanier mit der markanten Stimme wiederum hat einen Auftritt im Remake von «Dune» (2021). Dieser technisch perfekt gemachte Streifen des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve kommt erst auf der Grossleinwand so richtig zur Geltung.

Das Weltraumabenteuer, das am 24. Juli zu sehen ist, darf getrost als bessere Ausgabe als das Original aus dem Jahre 1984 gelten. Unterhaltend ist er alleweil und das nicht nur wegen des Staraufgebots (Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac und Jason Momoa).

Höhenangst ist bei den Arbeiten auf dem Open-Air-Kino-Gelände am Zugersee keine Hilfe. Bild: Matthias Jurt (Zug, 30. Juni 2022)

Eine Liebesgeschichte in den Urner Bergen als Vorpremiere

Auch in diesem Jahr veranstaltet die «Zuger Zeitung» wieder eine Mediennacht. In dieser läuft am 8. August der Schweizer Film «Drii Winter» des Luzerner Regisseurs Michael Koch. Dabei handelt es sich um eine Schweizer Vorpremiere, für welche diese Zeitung 300 Gratistickets verteilt.

Der Film, der an der diesjährigen Berlinale lief, erzählt eine Liebesgeschichte in den Urner Alpen. Gedreht hat Koch dort, wie die Geschichte spielt. Er vertraute dabei auf Laiendarsteller.

Die Kritiker sind voll des Lobes

In einer Film-Besprechung nannte das Schweizer Fernsehen Kochs Werk ein Filmjuwel, welche das Publikum verzaubere und das Publikum spüren lasse, «wie magisch Kino sein kann». Derweil ein anderer Kritiker schrieb:

«Kochs zweiter Spielfilm ist ein alpines Melodram, das von seltsamen musikalischen Einlagen begleitet wird.»

Der Luzerner Filmemacher Michael Koch ist wie viele vor ihm zuerst als Schauspieler aktiv gewesen. Sein bekanntester Film vor der Kamera ist «Achtung, Fertig, Charlie» aus dem Jahre 2003. Die RS-Klamotte, in der auch Melanie Winiger und Marco Rima mitspielten, belegt in der Schweizer Film-Top-Ten den 4. Platz.

Die Gratis-Tickets für «Drii Winter» können zu Bürozeiten in der Redaktion der «Zuger Zeitung» an der Baarerstrasse 27 in Zug abgeholt werden. Zudem verlost die Zuger Zeitung jeweils für jede Vorstellung der 38 Filme am Zuger Open-Air-Kino jeweils 5-mal 2 Tickets. Die Verlosungen finden telefonisch statt.