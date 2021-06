100'000 Franken für Medizinier und Biosphäre Entlebuch

Stadt Zug Ausgezeichnete Leistungen werden mit hoch dotiertem Preis belohnt Im Gotischen Saal ist einem Mediziner und der Biosphäre Entlebuch der Doron Preis verliehen worden. Martin Mühlebach 09.06.2021, 18.30 Uhr

Der Preisträger Didier Pittet (links) mit dem Laudator Daniel Koch. Bild: Maria Schmid (8. Juni 2021)

Der 1957 in Genf geborene Didier Pittet, der 1983 sein Studium an der Universität Genf als Doktor der Medizin abschloss, kann auf eine langjährige, erfolgreiche Forschungs-, Lehr- und Vermittlungstätigkeit zurückblicken. Als Autor von mehr als 500 Publikationen wurde er 2007 als Ehrenkommandeur des Ordens des britischen Empire für seine Verdienste um die Prävention von Infektionen ausgezeichnet. Didier Pittet entwickelte als Experte für Handhygiene und Risikoprävention Massnahmen zur Verbesserung der Krankenhaushygiene, die mit dem Programm «Clean Care is Safer Care» der Weltgesundheitsorganisation international etabliert wurden und heute weltweit angewendet werden.