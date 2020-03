Stadt Zug: Bald mehr Platz für Zuschauer in der Bossard Arena? Schon länger zeichnet sich ab, und es ist den sportlichen Erfolgen des EVZ zu verdanken, dass die Bossard Arena an ihre Kapazitätsgrenze stösst. Die Stadt Zug und der EVZ wollen nun unabhängig von der Corona-Aktualität zusammen die Möglichkeiten für eine Erhöhung der Stadionkapazitäten und die zukünftige Betriebsorganisation prüfen. 11.03.2020, 09.53 Uhr

Die Bossard Arena stösst an die Kapazitätsgrenze. Nun will der Zuger Stadtrat zusammen mit dem EVZ planen, wie die Zukunft aussehen könnte.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 6. März 2020)

(haz) Eishockey bewegt die Schweiz: Eine spannende Meisterschaft, unerwartete Erfolge an Weltmeisterschaften, neue Stadien in Lausanne und Zürich. Auch wenn das Coronavirus dem weiteren Verlauf der Meisterschaft aktuell einen Strich durch die Rechnung macht: Die sportliche Entwicklung des EVZ hat dazu geführt, dass das Eisstadion in der Herti an seine Kapazitätsgrenzen stösst, lässt die Stadt Zug in einer Medienmitteilung verlauten.

Schon in Vorrundenspielen ist die Bossard Arena praktisch immer ausverkauft, und in den Finalrunden überstieg die Ticketnachfrage in den vergangenen Jahren das Angebot. Ein Vergleich der Situation in den National League-Stadien der Schweiz zeigt, dass die Bossard Arena bei der Zuschauerkapazität auf den sechsten und im Gastro-Bereich auf dem zehnten Platz abgerutscht ist. Dies hat direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und die Konkurrenzfähigkeit des EVZ.

Erste Abklärungen werden getätigt

Die Stadt Zug als Eigentümerin der Bossard Arena wird nun vor diesem Hintergrund mit den massgebenden Partnern ein Konzept erarbeiten, in dem sowohl die Anforderungen an die Infrastruktur, die Kostenfolgen und die Verantwortlichkeiten für den Betrieb zukunftsfähig gemacht werden. Dies beinhaltet verschiedene Szenarien und erste Abklärungen hinsichtlich baulicher Optionen. Stadtrat André Wicki lässt sich in der Medienmitteilung dazu zitieren: «Wir werden eine Auslegeordnung vornehmen und alle Möglichkeiten prüfen, wie eine allfällige zukünftige Eishockey-Arena aussieht und wie sie bespielt und unterhalten werden soll.»

NL-Stadien_Vergleich.pdf

Die Weiterentwicklung betrifft einen Gebäudekomplex, der vor gut 15 Jahren geplant und vor 10 Jahren eingeweiht wurde. Die damalige Investition war die Basis für die sportlichen Erfolge des EVZ in den letzten Jahren und für den wirtschaftlichen Betrieb. Nun sollen die Weichen von Infrastruktur und Betrieb für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des EVZ gestellt werden.