Zug/Baar Bereits ab dem 31. Mai dürfen Autos nicht mehr vom Loreto nach Arbach und umgekehrt fahren Die Massnahme zur Verkehrslenkung im Zuge der Tangente Zug/Baar greift rund einen Monat früher, als das Hauptwerk zur Verfügung steht. 28.05.2021, 16.49 Uhr

Die Anlage auf der Alten Baarerstrasse. Bild: Baudirektion/PD

(bier) Im Rahmen der Tangente Zug/Baar wurde unter anderen die flankierende Massnahme an der Einmündung der Göblistrasse auf die Alte Baarerstrasse in Zug errichtet. Der sogenannte Verkehrsriegel Arbach nimmt seinen Betrieb laut einer Mitteilung der kantonalen Baudirektion am 31. Mai im Lauf des Nachmittags auf.