Stadt Zug Brand in Einfamilienhaus – Vater und Sohn im Spital Im Eingangsbereich eines Reiheneinfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Die Brandursache ist noch unklar. 01.11.2021, 08.35 Uhr

In der Nacht auf Montag, 1. November, kurz vor 3.30 Uhr, wurde die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei über ein Feuer an der Löberenstrasse in der Stadt Zug alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Eingangsbereich eines Reiheneinfamilienhauses, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilen.