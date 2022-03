Zug: Fischgeschäft von Emil Speck ist geschlossen

Stadt Zug Das Geschäft von Berufsfischer Emil Speck ist auf unbestimmte Zeit geschlossen Emil Speck ist der letzte aktive Fischer in der Stadt Zug. 25.03.2022, 11.30 Uhr

Der kleine Verkaufsladen des Zuger Fischers Emil Speck ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Geschäft befindet sich in einem Reihenhaus in der Vorstadt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 24. März 2022)

Wer im kleinen Verkaufsladen des Zuger Fischers Emil Speck frischen Fisch besorgen will, steht seit einigen Tagen vor verschlossenen Türen: «Wir gönnen uns auf unbestimmte Zeit eine Auszeit», informiert das Team die Kundinnen und Kunden mit einem Schreiben an der Tür des Geschäfts an der Vorstadt 28. Auf Anfrage will Elisabeth Speck, die Schwester des letzten aktiven Fischers in der Stadt Zug, keine Auskunft zu den Gründen für die Schliessung geben.