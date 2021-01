Das traditionelle Chrööpfelimee-Singen ist abgesagt

Video

Das Chrööpfelimee in Zug kommt gut an: «Diesen Brauch sollten wir in Deutschland einführen»

Die Gesangsgruppen am Chrööpfelimee haben am Sonntag nicht nur die besungenen Paare begeistert, sondern auch die Zuhörer in ihren Bann gezogen. Sie mussten sich im Vergleich zu den Vorjahren kürzerfassen.