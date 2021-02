Stadt Zug Der Baarer Robert Hambrock schwimmt jeden Tag im See – auch bei Wind und Schnee Der 28-Jährige aus der Kryptofinanzbranche rennt halbnackt von der Katastrophenbucht zum Casino, um diese Strecke danach im Wasser zurückzulegen. Selbstbetrug erlaubt ihm die Überwindung dazu. Raphael Biermayr 01.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Kälte, Schnee, Wind, Regen: All das hindert Robert Hambrock nicht daran, täglich in den Zugersee zu steigen und von der Zuger Seeliken-Badi zur Katastrophenbucht zu schwimmen. Dies wohlgemerkt, nachdem er zunächst am Ziel sein Tuch deponiert und nur mit der Badehose bekleidet den entgegengesetzten Weg zu Fuss zurückgelegt hat.

Robert Hambrock rennt von der Katastrophenbucht in die Seeliken-Badi unterhalb vom Casino, wo er ins Wasser steigt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Januar 2021)

«Bei Schnee ist es am schönsten, besonders, wenn die Flocken rundherum im Wasser landen und schmelzen», schildert er. Nur bei Schwänen hört der Spass auf.

«Vor denen habe ich grossen Respekt, die können ganz schön aggressiv werden.»

Der 28-jährige Südafrikaner aus Baar zieht wegen seines aussergewöhnlichen Hobbys die Blicke auf sich. Besonders, wenn er auch in dieser Jahreszeit halbnackt und mit der leuchtenden Boje in der Hand nach dem Schwimmen die Strasse zur Vorstadt überquert. Dort kann er sich bei einem Geschäftspartner heiss duschen. «Eigentlich ist das nicht so schlau, habe ich herausgefunden», sagt Hambrock. Der ausgekühlte Körper könnte auf den extremen Temperaturunterschied eine Schockreaktion zeigen. «Aber ohne die Dusche als Belohnung danach könnte ich mich nicht regelmässig überwinden», erklärt er.

Eindrücke von einem Schwumm im Video:

Manchmal schwimmt er in der Nacht

Hambrock arbeitet im Kryptofinanzbereich. In jenem ist es zentral, die grossen Serveranlagen zwecks Leistungsfähigkeit ständig zu kühlen. Robert Hambrock nutze den täglichen Seegang, um einen kühlen Kopf zu bewahren, wie er sagt. «Nachdem ich diese Herausforderung überwunden habe, schrumpfen die verbleibenden Hürden des Tages.» Deshalb sei es wichtig, die rund 25 Minuten Schwimmen so früh wie möglich in den Tag zu verlegen.

«Manchmal komme ich erst nachts zum Seebesuch; das bringt meiner Arbeitsleistung zwar leider weniger, für den Kick lohnt es sich aber trotzdem.»

Bei Schneefall sei das Schwimmen am schönsten, «besonders, wenn die Flocken rundherum im Wasser landen und schmelzen». Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Januar 2021)

In der Katastrophenbucht steigt er aus dem Wasser. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Januar 2021)

Die Gefahren blendet er nicht aus. Eine davon lautet: Unterkühlung. Gegenwärtig beträgt die Wassertemperatur im Zugersee etwa vier Grad. Der Einfluss auf den Körper, der in dieser feindlichen Umgebung die Blutversorgung auf die lebenswichtigen Partien konzentriert, sei stark spürbar, sagt Robert Hambrock. «Es ist ein ganz besonderes Gefühl, man geht plötzlich anderen Gedankengängen nach und lernt sich besser kennen», versucht er Worte für die inneren Vorgänge zu finden. Diese Erfahrungen machen für ihn einen Teil des Reizes aus.

Am Ziel hat er sein Badetuch deponiert. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Januar 2021)

Kaltes Wasser hat er lange gemieden

Begonnen hat er mit dem Schwimmen im Jahr 2019 im Bielersee, an dessen Ufer er damals wohnte. Die Nachbarn inspirierten ihn dazu. «Sie gingen täglich in den See und wirkten mit 60 noch topfit. Das hat mir imponiert», erzählt er. Dabei hatte er eigentlich eine grosse Abneigung gegen kaltes Wasser. Der gesprächige Hambrock sagt:

«Und kalt hiess für mich damals zwölf Grad, wie ich es aus Südafrika kannte.»

Nach dem Abtrocknen geht Robert Hambrock in die Vorstadt, wo er sich bei einem Geschäftspartner heiss duschen kann. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Januar 2021)

Er fand einen Weg, sich selbst zu betrügen, wie er es nennt. Er begann im Sommer und liess seinen Körper sich anschliessend an die sinkende Temperatur gewöhnen. «So ist das kein Problem», hat er festgestellt. Umso grösser ist Hambrocks Achtung vor den Arbeitskollegen, die ihn zeitweise begleiten und erst im Winter eingestiegen sind. «Das würde ich niemals tun!»