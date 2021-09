Stadt Zug Der erste Zertifikatspflicht-Tag verläuft reibungslos – wohl auch wegen des schönen Wetters Mit der Zertifikatspflicht in Restaurants hat am Montag eine neue Phase der Pandemiebekämpfung begonnen. Ein Augenschein vor Ort. Linda Leuenberger 13.09.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nedzati (links) und Sabri Salihi vom «La Taverna» im Metalli haben sich auf die erweiterte Zertifikationspflicht vorbereitet. Bild: Maria Schmid (Zug, 13. September 2021)

Es ist ein Tag wie jeder andere im «La Taverna» im Metalli Zug. Restaurantbetreiber Nedzati Salihi und sein Team bedienen ihre Mittagsgäste auf der Terrasse, wo sich die Hungrigen in den Schatten der Sonnenschirme setzen. Das Wetter ist schön, es herrschen angenehme 20 Grad – das Lokal drinnen bleibt bis auf zwei Stammgäste leer. Salihi kontrolliert ihre Covid-Zertifikate und gleicht sie mit den Ausweisen ab. Es ist der erste Tag mit Zertifikatspflicht in Restaurant-Innenräumen. Die Stimmung ist friedlich, die Welt dreht sich weiter.

«Wir schauen mal, wie sich alles entwickelt», sagt Nedzati Salihi. Bei schlechtem Wetter dürfte sich die Situation etwas anders zeigen, das ist für den Wirten klar. Er habe auch schon Gäste bedient, welche die Schutzmassnahmen für Unfug halten. Im «La Taverna» werde es eine Eingangskontrolle geben, sagt er. Wer drinnen einkehren möchte, weist das Zertifikat vor und kommt dafür in den Genuss eines Restaurantbesuchs «wie früher»: Nur ein paar überflüssig gewordene Plexiglasscheiben und die Masken der Mitarbeitenden erinnern noch an die Pandemie.

Zertifikatskontrolle läuft schon routiniert ab

Die offizielle Zertifikat-Check-App zur Verifizierung der QR-Codes benutzt Salihi noch nicht. Darauf angesprochen, zückt er sein Handy und lädt die App herunter. «Praktisch!», sagt er, nachdem er ein Zertifikat gescannt hat. «Das können nun alle Mitarbeitenden auf ihren Geräten installieren.» Das macht die Kontrolle umso reibungsloser.

Weiter stadteinwärts sitzen eine Handvoll Leute in einem Café, ein paar weitere sitzen draussen vor dem Lokal. An der Eingangstüre steht es bereits geschrieben: «Ab hier gilt Zertifikatspflicht.» Wer sich hinsetzt, wird von der Bedienung freundlich um das Zertifikat gebeten, bevor sie die Bestellung aufnimmt. Es ist gerade mal ein halber Tag vergangen, doch die Abläufe wirken routiniert, unaufgeregt: Eine Kundin – sie trägt, wie vorgesehen, eine Maske – kommt herein, sucht sich einen freien Tisch, kramt ihr ausgedrucktes Covid-Zertifikat hervor und zieht ihre ID aus dem Portemonnaie. Der QR-Code wird gescannt, mit dem Ausweis abgeglichen, fertig.

Eine andere Frau hat ihr Zertifikat zur Hand, vermutet aber ihren Personalausweis zu unterst im Rucksack, wo sie gerade nicht rankommt. Dass ein Zertifikat ohne Ausweis nicht gültig ist, scheint sie zu wissen und setzt sich, ohne dass die Bedienung sie darum bitten muss, draussen statt drinnen an einen Tisch.

Ist ein Zertifikat auch ohne Scannen gültig?

Die Gäste und das Gastropersonal tun sich gut daran, das Prozedere einzuhalten: Einen Gast, der bei der Zertifikatskontrolle schummelt, kostet das eine Hunderternote, einem Unternehmen, das seine Prüfpflicht missachtet, droht eine Busse bis hin zur Schliessung.

Wie und unter welchen Bedingungen die Lokale und die Gäste allerdings kontrolliert werden und ob ein Zertifikat auch als geprüft gilt, ohne dass es mit der App gescannt wurde, dazu kann der Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei keine Auskunft geben. Ob das Zelt auf der Terrasse eines Baarer Restaurants als Innenraum gilt oder ob dort auch Gäste ohne Covid-Zertifikate bedient werden dürfen, ist ebenfalls noch unklar.

Am Take-away-Betrieb ändert sich mit der Zertifikatspflicht indes nichts. Und auch wer draussen sitzt und drinnen auf die Toilette muss, kann dies tun, vorausgesetzt wird wie bisher lediglich ein Mund-Nasen-Schutz.