Es gibt noch Tickets für die Autogrammstunde des EVZ

Stadt Zug Der EVZ verschenkt Tickets für die Autogrammstunde des Meisterteams Am 20. August können Billetinhabende für Unterschriften der Stars in der Bossard-Arena anstehen. Das findet im Rahmen des Saisoneröffnungsfests statt. 19.07.2022, 14.44 Uhr

Jan Kovar und Co. haben den Titel erfolgreich verteidigt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022)

Am EVZ-Sommerevent «EIS Fäscht» vom 19. und 20. August steht am ersten Tag ein Konzert der Band Hecht auf dem Programm. Dafür kann man laut einer Vereinsmitteilung ein Sonderangebot in der 67 Sportsbar buchen. Ausserdem sind noch reguläre Konzerttickets für 50 Franken erhältlich.