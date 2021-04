Stadt Zug Der Farbenpracht in der Altstadt auf der Spur Die Stadt Zug hat das renommierte Zürcher Institut «Haus der Farbe» mit der Untersuchung des «Farbraums Altstadt Zug» beauftragt. Ziel ist es, einen anwendungsorientierten Farbkatalog zu entwickeln, um Bauherren und Architekten im Umgang mit Farben und Materialien in der Altstadt zu unterstützen. 12.04.2021, 15.00 Uhr

Bei der ersten Besichtigung (von links): Stefanie Wettstein, Marcella Wenger, Eliane Birchmeier, Anne Pfeil. Bild: PD

(haz) Das unverwechselbare Stadtbild der Zuger Altstadt und ihre besondere Atmosphäre sind gemäss Medienmitteilung der Stadt wesentlich auf die Farbenpracht der individuell gestalteten Altstadthäuser zurückzuführen. So kommen an einem Haus meist mehrere Farben zum Einsatz: für den Verputz, die Fensterrahmen, die Klappläden und die Dachuntersicht. Dabei gleicht kein Haus dem anderen. «Mit dem heute gestarteten Projekt ‹Farbraum Altstadt Zug› wollen wir herausfinden, welche die typischen Farben der Zuger Altstadt sind und welche Farbpaletten die Häuser auszeichnen», wird Eliane Birchmeier, Vorsteherin Baudepartement Stadt Zug, in der Medienmitteilung zitiert.