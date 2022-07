Stadt Zug Der neue Pächter des Kiosks am Postplatz bietet zwar ein straffes, doch innovatives Sortiment an – auch an Zukunftsplänen mangelt es ihm nicht Vor drei Wochen fand die Neueröffnung des Kiosks gegenüber dem Regierungsgebäude statt. Kasipillai Moohanamoorthy ist das neue Gesicht hinter dem Holzkiosk an prominenter Lage, der einen völlig neuen Flair in den kleinen Laden bringt. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 15.07.2022, 16.30 Uhr

Kiosk-Betreiber Kasipillai Moohanamoorthy bei der Eröffnung seines Kiosks beim Postplatz gegenüber dem Regierungsgebäude. Bild: Jan Pegoraro (23. Juni 2022)

Schon als Kasipillai Mohanamoorthy vor 36 Jahren aus seiner Heimat Sri Lanka in den Kanton Zug kam, kannte er sich im Detailhandel, vor allem in der Lebensmittelbranche, bestens aus. Immer wieder arbeitete der 61-Jährige daher in Lebensmittelgeschäften. 21 Jahre davon im Spar-Supermarkt in Walchwil, wo er schlussendlich der stellvertretende Filialleiter war. Sein Traum war es jedoch stets ein eigenes Geschäft zu eröffnen.

Der Traum ging für ihn in Erfüllung, als Mohanamoorthy vor einigen Jahren stolzer Betreiber des Kiosks an der Bahnhofsstrasse neben dem Spar wurde. Doch das war dem Allenwinder noch nicht genug, er strebte einen besseren und spezielleren Standort an.

Das Ziel hat er nun erreicht. Einen prominenteren Platz für einen Kiosk in der Stadt Zug hätte Mohanamoorthy wohl kaum finden können. Denn der zweifache Grossvater ist mittlerweile der Pächter des neuen Kiosks am unteren Postplatz in der Zuger Altstadt.

Der neue Kiosk beim Postplatz besteht ganz aus Holz und wurde von den Architekten Mario Realini und Corsin Niggli entworfen. Bild: Jan Pegoraro (23. Juni 2022)

Traum vom Kiosk ganz aus Glas konnte nicht erfüllt werden

Vor rund drei Wochen eröffnete Mohanamoorthy den völlig aus Holz gefertigten Kiosk, der durch einen Kran auf seinen vorgesehenen Standpunkt beim Postplatz gesetzt werden musste. «Den einen Architekten des Kiosks, Corsin Niggli, kenne ich daher, dass er die Gartenarchitektur bei unserem Haus in Allenwinden gemacht hat, wo ich mit meiner ganzen Familie wohne», so Mohanamoorthy. Mit seiner Arbeit sei er stets sehr zufrieden gewesen. Mohanamoorthy scherzt:

«Den Preis für den massgefertigten Kiosk möchte ich nicht verraten, aber mein Portemonnaie ist um einiges leichter geworden.»

Ursprünglich wollte er eigentlich einen Kiosk ganz aus Glas: «Das passte der Stadt und dem Kanton allerdings nicht, denn so ein Glaskomplex gliederte sich für sie nicht genug in die weitere Umgebung des unteren Postplatzes ein», verrät Mohanamoorthy.

Momentan arbeitet eine Mitarbeiterin in einem 100-Prozent-Pensum im Kiosk. Wenn sie freihat oder ihre Schicht beendet, übernimmt der Chef persönlich den Verkauf. «Der Plan ist, bald noch jemanden in einem 50-Prozent-Pensum einzustellen», sagt Mohanamoorthy. Ansonsten arbeitet sein Buchhalter Mikisan Visayakumaran für ihn und kümmert sich auch um die Bestellungen sowie den Kontakt zu den Lieferanten.

Das Sortiment wurde vergrössert und aufgepeppt

Nebst dem Standardsortiment wie Zigaretten, Getränken und Branchli bietet der Geschäftsmann neu frischen Kaffee aus Einsiedeln, Hotdogs mit Bierwurst und bei gutem Wetter sogar vier Sitzplätze unter einem Sonnenschirm neben dem Laden zum Verweilen an. «Diese minimale Sitzgelegenheit mit einem Aussentisch wurde mir von der Stadt bewilligt. Mehr geht momentan leider nicht», erklärt Mohanamoorthy.

Kiosk-Betreiber Kasipillai Moohanamoorthy, Angestellte Barbara Müller, Buchhalter Mikisan Visayakumaran, Architekt Mario Realini, Architekt Corsin Niggli (von links) bei der Eröffnung des Kiosks beim Postplatz. Bild: Jan Pegoraro (23. Juni 2022)

Ansonsten biete er bei den Glacesorten nur die Schweizer Glace Pierrot, bei der auf Palmöl verzichtet wird, an. Diese war in den 1980er-Jahren beliebt und erlebt nun seit einigen Jahren ihre Retroauferstehung. «Nebst regulärem Lotto, Euro-Millions und Sportwetten biete ich auch das neuartige Subito an. Ein Fünf-Minuten-Lotto von Swisslos, mit dem man alle fünf Minuten bis zu einer Viertelmillion Franken gewinnen kann», erzählt Kasipillai Mohanamoorthy stolz.

Kasipillai Moohanamoorthy möchte sein Kiosk-Sortiment straff halten, damit er nicht auf Ladenhütern sitzen bleibt. Bild: Jan Pegoraro (23. Juni 2022)

Auf Zeitungen und Zeitschriften verzichte er, da sie schon bei seinem Vorgänger nicht gut verkauft wurden. Er verrät weiter:

«Ich möchte das Sortiment lieber straff halten, damit ich nicht schlussendlich auf Ladenhütern sitzen bleibe.»

Weitere Zukunftspläne in Aussicht

Der Sri-Lanker hat auch schon bereits weitere Zukunftspläne: «Ich möchte im September einen Asia-Laden mit täglich frischem Take-away-Angebot an der Poststrasse eröffnen.» Das Ladeninnere ist 110 Quadratmeter gross und soll von den gleichen zwei Architekten, die auch den Kiosk am Postplatz entworfen haben, gestaltet werden. Gekocht soll das Essen von einem Caterer in Root und täglich nach Zug transportiert werden.

«Ich kann mir auch gut vorstellen, in Zukunft mal einen grösseren Supermarkt zu eröffnen. Doch es ist besser, zuerst klein anzufangen», verrät Mohanamoorthy abschliessend.

