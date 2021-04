Stadt Zug Der Projektwettbewerb für die Strandbaderweiterung hat begonnen Bis zum 10. September können Planungsteams ihre Vorschläge einreichen. 16.04.2021, 15.30 Uhr

Das Strandbad am Chamer Fussweg, im Jahr 2000, fotografiert von Guido Baselgia, aus der Publikation «Öffentliche Bauten der Stadt Zug». Bild: PD

(rh) Am 16. April hat die Stadt Zug die Ausschreibung zum Projektwettbewerb für die Erweiterung des Strandbads am Chamer Fussweg veröffentlicht. Bis zum 10. September haben interessierte Planungsteams Zeit, ihre Vorschläge einzureichen, wie es in einer Mitteilung heisst.