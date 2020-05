Stadt Zug: Der rote Bus ohne Lenker scheitert am grauen Alltag Mit Getöse lancierte ein Konsortium vor drei Jahren in Zug den führerlosen Bus. Nutzer geben ihm gute Noten. Es harzt an anderer Stelle. Marco Morosoli 06.05.2020, 18.50 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der CEO der SBB Andreas Meyer lobte Anfang März 2017 den führerlosen Elektrobus auf dem Zuger Bahnhofvorplatz in den höchsten Tönen. Bereits im Sommer des gleichen Jahres wollte Meyer zur Premierenfahrt aufbrechen, hier in der Testphase:

Das Versprechen konnte er nicht halten und welchem SBB-CEO dereinst die Ehre der ersten Fahrt zufällt, steht in den Sternen. Meyer ist es nicht. Er hat den Führerstand der Staatsbahn Vincent Ducrot überlassen.

Das ehrgeizige Projekt des führerlosen Fahrens auf Zuger Strassen ist mit der Publikation des Abschlussberichts auch formell abgeschlossen. Für den gross angelegten Pilotversuch hatten sich die SBB, Mobility, die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), der Technologiecluster und die Stadt Zug zusammengetan. Immerhin können die innovativen Partner für sich verbuchen, dass es der Versuch wert war. Diesen Schluss zieht der interessierte Leser aus dem vom Bundesamt für Strassen (Astra) Anfang Woche publizierten Schlussbericht. Im Fazit der beteiligten Partner findet sich gleich zu Beginn der entscheidende Satz: «Das Projektkonsortium hatte während der dreijährigen Gesamtlaufzeit des Projektes sehr wertvolle Erfahrungen machen können.»

Eine Begründung und ein «Ja aber»

Es ist den Berichtverfassern zu Gute zu halten, dass sie bezüglich des Potenzials der Testanordnung keine Scheu vor unangenehmen Tatsachen kennen: «Die Technologie von selbstfahrender Busse ist zwar imstande, ein Fahrzeug mit hoher Präzision zu manövrieren. Sie stösst bei der Integration in den Fliessverkehr aber an ihre Grenzen.»

Der SBB-Sprecher Reto Schärli sagt, dass «das Potenzial absolut vorhanden» sei. Es sei hingegen ungewiss, so Schärli, «wann die Technologie reif für einen Serieneinsatz sein wird». Da seien sich auch die Experten uneinig. Sein letzter Satz kommt dann einem Katapult gleich, welches den Bus weit in die Zukunft spediert: «Da ist die Rede von 10 bis 25 Jahren.»

Aus einer anderen Warte betrachten die ZVB-Verantwortlichen den Pilotversuch. Das Transportunternehmen gab dem roten führerlosen Bus eine temporäre Heimat. Für die ZVB-Sprecherin Karin Fröhlich überwiegt das Positive: «Mit dem selbstfahrenden Minibus wurden konkret die Grenzen der heute verfügbaren autonomen Mobilität im städtischen Verkehr ausgelotet und dies in einer sehr komplexen Testumgebung.» Sie redet auch «von den positiven Erkenntnissen». Ihr Arbeitgeber kann bezüglich der Elektromobilität durchaus für sich in Anspruch nehmen, in diesem Segment in der Schweiz zu den Taktgebern zu gehören. Dabei geht es allerdings nicht um die Beschaffung von führerlosen Bussen, vielmehr strebt die ZVB an, bald eine ihrer Linie nur mit Elektrobussen zu betreiben.

Der führerlose Bus auf der Industriestrasse in Zug. Bild: PD

Auf der allgemeinen Linie befindet sich auch Martin Würmli. Der Zuger Stadtschreiber sagt: «Das Shuttle in den normalen Verkehr zu integrieren, wäre nach dem heutigen Stand der Technik noch schwierig.»

Das vorweggenommene Fazit eines Beteiligten

Die Versuchsanordnung war so angelegt, dass der knallrot gehaltene führerlose Bus vom Zuger Bahnhofvorplatz zur Verzinkerei Zug verkehren sollte. Eine Strecke mit Tücken und vielen Baustellen. An der Endhaltestelle entsteht der Mobility-Hub Zug. Dieser ist Bestandteil des geplanten Technologieclusters Zug. Einer der Promotoren dieses Projekts, Beat Weiss, CEO der Tech Cluster Zug AG, sah für den roten Bus bereits im Februar 2020 keine Zukunft: «Die Shuttles waren zu langsam für den Normalverkehr und stiessen bei Hindernissen an ihre Grenzen.» Der Technologiecluster-Projektleiter Lukas André hat sich gestern etwas versöhnlicher ausgedrückt: «Die Technik der Shuttles ist noch nicht ausgereift.» Der Versuch habe auch die «Grenzen des Machbaren» aufgezeigt. André erwähnt auch noch die «spannenden Aspekte» des Pilotprojekts. Ohne die beiden Technologiecluster-Exponenten gegeneinander auszuspielen, muss erwähnt werden, dass es beim Konsortium «führerloser Bus» auch in Bezug auf die Kommunikation die eine oder andere Panne gegeben hat. Ins Fazit gehört diese Feststellung leider nicht.

Bar der Kenntnisse rund um den roten Bus, ist gemäss SBB-Abschlussbericht die Meinung der Nutzer positiv: «92 Prozent gaben an, den Shuttle wieder zu nutzen.»