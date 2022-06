Zuger Stadtrat ist überzeugt von seiner Fotovoltaik-Strategie

Stadt Zug Der Stadtrat ist überzeugt von der Fotovoltaik und um die Vorbildrolle bei Nachhaltigkeit von Bauten bemüht 2014 hatte sich das Zuger Stadtparlament für eine vermehrte Produktion und Nutzung von Solarstrom ausgesprochen. In einer Interpellation fragt die FDP-Fraktion nach. Tijana Nikolic 23.06.2022, 14.00 Uhr

Der Zuger Stadtrat ist überzeugt vom Potenzial der Fotovoltaik. Bild: Matthias Jurt (Baar, 08. Oktober 2021)

Die Stadtzuger FDP-Fraktion hat im März die Interpellation «Ausnutzung von Solarpotenzial in der Stadt Zug» eingereicht. Darin wollte sie vom Stadtrat unter anderem wissen, ob er bei den städtischen Liegenschaften bezüglich Fotovoltaikanlagen (FV-Anlagen) eine Strategie verfolgt, welches Potenzial er in der Sonnenenergie sieht oder ob er sich vorstellen kann, die Dächer der städtischen Liegenschaften zur Betreibung von FV-Anlagen an Dritte zu vermieten.