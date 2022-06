Bodenwellen soll es auf Zugs Strassen weiterhin geben

Stadt Zug Der Stadtrat möchte auf Bodenwellen im Stadtverkehr nicht verzichten Gemeinderat Benny Elsener (Mitte) findet, dass Bodenwellen im sicheren Strassenverkehr nichts zu suchen haben und den Rettungsdienst oder die Feuerwehr in Alarmfahrt unnötig aufhalten. Der Stadtrat ist anderer Meinung, möchte die Schwellenarten aber je nach Umgebung anpassen. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Solche Bodenwellen haben laut Mitte-Gemeinderat Benny Elsener im sicheren Strassenverkehr nichts zu suchen. Bild: PD

Der Zuger Stadtrat beantwortet das Postulat «In der Stadt Zug sollen für den Langsamverkehr in den 30er- und den 20er-Zonen keine baulichen Massnahmen in Form von Bodenwellen erstellt werden. Bodenwellen haben im sicheren Strassenverkehr nichts zu suchen» von Mitte-Gemeinderat Benny Elsener.

In dem vor fast einem Jahr eingereichten Postulat fordert Elsener im Interesse der Sicherheit von beispielsweise Rollstuhlfahrenden, Personen auf Notfallliegen des Rettungsdienstes oder Feuerwehrlastwagen in einer Alarmfahrt, keine neuen Bodenwellen als bauliche Massnahmen auf Zuger Strassen.

Signalisation alleine reicht nicht aus

Unter Berücksichtigung des Nutzens und der Wirksamkeit der Schwellen ist der Stadtrat der Auffassung, dass auf diese Massnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit nicht verzichtet werden darf, wie es in der schriftlichen Antwort des Zuger Stadtrats heisst. Auch von direktbetroffenen Anwohnenden wird die Stadt Zug regelmässig ersucht, Schwellen zur Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren einzubauen.

Um an siedlungsorientierten Strassen und insbesondere entlang von Schulwegen die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist eine stellenweise Verlangsamung des motorisierten Verkehrs unabdingbar. «Wie die Erfahrungen zeigen, sind neben der Signalisation allerdings zusätzliche bauliche Massnahmen notwendig, um eine sicherheitsrelevante und ständige Verlangsamung zu erzielen», heisst es weiter. Bodenschwellen sind dafür das wirksamste und wirtschaftlichste Mittel.

Eine Schwellenform für schonende Überfahrt

In der Stadt Zug kommen verschiedene Schwellen zum Einsatz. Beispielsweise Schwellen in Dreiecksform, wie sie in der Vergangenheit an der Löberenstrasse zum Einsatz kamen. Allerdings muss die Überfahrt mit stark reduzierter Geschwindigkeit erfolgen, um Schläge zu vermeiden.

Oder Schwellen mit eindeutig definierten Kanten. Sie wurden insbesondere am Beginn von Tempo-30-Zonen oder Begegnungszonen gebaut. Auch diese Schwellen haben die im Postulat genannten Nachteile. Aufgrund der gemachten Erfahrungen setzte die Stadt Zug in jüngster Vergangenheit vermehrt auf sogenannt kreissegmentförmige Vertikalversätze, sagt der Stadtrat in der Postulat-Antwort.

Mit dem gleichmässig gerundeten Buckel sind diese Schwellen wirksam und reduzieren beim Überfahren dennoch Schläge. «Diese Schwellenform wird gemäss Rückmeldung der Geschäftsleitung auch vom Verein Tixi Zug favorisiert, da sie für die Passagiere eine schonende Überfahrt gewährleisten», wird der Stadtrat in seiner Antwort zitiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Zug beurteilt diese Schwellen für ihre Einsatzfahrten als akzeptabel.

Im Fall der Löberenstrasse ist ein Rück- oder Umbau jedoch zwingend mit einer grundsätzlichen Umgestaltung der Strasse zu verbinden, da ansonsten der unerwünschte Schleichverkehr durch das Quartier zunehmen würde.

