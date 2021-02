Auf dem Stammareal der V-Zug AG an der Industriestrasse entsteht ein neues Zuger Stadtquartier, in dem ein Nebeneinander von Arbeiten, Wohnen, und Freizeit möglich ist. Das Unternehmen V-Zug AG erneuert sein gesamtes Werkareal inklusive Produktion, baut aber auch Wohnhäuser sowie Raum für weitere Industriebetriebe, technologienahe Dienstleistungen, Start-up-Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Ziel ist sei?ein lebendiger, moderner Stadtteil, der den Werkplatz Zug stärkt und sich mit nachhaltigen Lösungen am Bau, in der Mobilität und in der Energieversorgung positioniert. (cb)