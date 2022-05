Stadt Zug Die Bauarbeiten an der Alpenstrasse beginnen nächstens – doch das ist nur die erste Phase Im Bereich der Alpenstrasse und deren Umgebung beginnen in diesem Monat die Bauarbeiten für den Leitungsbau sowie die Strassen- und Lärmsanierung. Die Bauarbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit der WWZ AG. 10.05.2022, 16.42 Uhr

Ab dem 16. Mai wird gemäss Mitteilung der Stadt Zug die neue Regenwasserableitung vom See her in die Alpenstrasse erstellt. Dabei wird die Chamerstrasse mit einer Spülbohrung grabenlos unterquert, in der Alpenstrasse im südlichen Teil (Kantonsstrasse) muss die Leitung dann aber im offenen Graben geführt werden. Dabei kommt es zu einer Verengung der Fahrbahn und einer Verkehrsumstellung, bei der die Einspurstrecke von der nördlichen Alpenstrasse in Richtung Vorstadt aufgehoben wird.

Der Plan für die Bauarbeiten an der Alpenstrasse. Quelle: Stadt Zug

Um den einmündenden Verkehr aus der nördlichen Alpenstrasse zu steuern, wird bei der Kreuzung Gotthardstrasse/Grafenaustrasse vorübergehend die Durchfahrt unter der Eisenbahn nur noch für Bus und Velo möglich sein und für den restlichen Verkehr gesperrt.

Fussgängerstreifen und Ausfahrten müssen verlegt werden

In der zweiten Phase wird während der Sommerferien die defekte Hauptschmutzwasserleitung in der Kantonsstrasse ersetzt. Da diese in der Mitte der Fahrbahn, in rund 4,5 Metern Tiefe unter der heutigen Verkehrsinsel liegt, müssen die Fussgängerstreifen vor der reformierten Kirche vorübergehend umgelegt und die Ausfahrt aus der Alpenstrasse für den Individualverkehr gesperrt werden.

Das bedeutet, dass die Wegfahrt aus dem Parkhaus Coop City und dem Parkplatz Bundesplatz nur noch nach Norden möglich ist. Die Bushaltestelle Bundesplatz wird leicht nach Osten verschoben. Der Verkehrsablauf während dieser Bauphasen wird beobachtet und falls nötig, ein Verkehrsdienst eingesetzt.

Diese Vorgehensweisen und die Reihenfolge der Bauabläufe sind das Resultat sorgfältiger Abwägungen, heisst es in der Mitteilung der Stadt Zug. Damit das gesamte Quartier an der neuen Regenwasserableitung in den See angeschlossen werden kann, muss diese in der Alpenstrasse verlegt und als erstes erstellt werden.

Rechtzeitig zum Zugfest fertig

Eine Vollsperrung der Kantonsstrasse kommt nicht in Frage, die Auswirkungen auf das Verkehrsnetz der Stadt wären zu stark und der Zeitgewinn bei den Arbeiten wäre nicht gross genug, um diese Auswirkungen zu rechtfertigen. Durch das gewählte Vorgehen können die Auswirkungen auf das Verkehrsnetz minimiert werden und die Erschliessung aller Liegenschaften ist – wenn auch teilweise über Umwege – gewährleistet.

Die schwierigsten Bauphasen können in die Sommerferien gelegt werden. Rechtzeitig zum Zugfest am 3. September wird diese erste Etappe der Arbeiten abgeschlossen sein.

Im zweiten Halbjahr konzentrieren sich die Arbeiten auf die Pilatus-, Bundes- und Erlenstrasse. Hier werden insbesondere die ersten Fernwärme- und Fernkälteleitungen (Energieverbund Circulago) der Quartierzentrale Neustadt durch die WWZ AG verlegt. Im Spätherbst 2022 beginnen die Leitungsbauarbeiten im nördlichen Teil der Alpenstrasse. Diese dauern bis Frühling 2023.

Ab Frühling 2023 ist die Gotthardstrasse dran

Ab Frühling 2023 folgen die Arbeiten in der Gotthardstrasse, zunächst im Westen, ab Sommer 2023 bis Spätherbst 2023 dann im Osten. Ab Herbst 2023 folgen laut Medienmitteilung die Erschliessungsarbeiten für Fernwärme sowie Fernkälte und Regenwasserableitung auch im Nordteil der verlängerten Bahnhofstrasse.

Das Jahr 2024 steht im Zeichen der Bauarbeiten in der Kantonsstrasse und der finalen Gestaltung der Oberflächen in der Alpenstrasse und der Gotthardstrasse, gemäss dem Resultat des Wettbewerbs von 2017. In der Kantonsstrasse erschliesst die WWZ AG mit Circulago die Gebiete der südlichen verlängerten Bahnhofstrasse.

Während der gesamten Bauzeit ist immer wieder mit Verkehrsumstellungen zu rechnen, wobei alles darangesetzt wird, dass die Zugänge zu den Liegenschaften und Läden gewährleistet bleiben und möglichst alle Verkehrsbeziehungen aufrechterhalten werden können. (haz)